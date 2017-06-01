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عاجـــل.. وفاة شاب ثلاثيني بطريقة بشعة بالدارالبيضاء وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 23:58 عاجـــل.. وفاة شاب ثلاثيني بطريقة بشعة بالدارالبيضاء وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجـــل.. وفاة شاب ثلاثيني بطريقة بشعة بالدارالبيضاء وهذه التفاصيل
شهد شارع عقبة على مستوى طريق السبيت بالدارالبيضاء قبل قليل من ليلة الإثنين، حادثة سير مروعة أودت بحياة شاب ثلاثيني يبلغ قيد حياته 32 سنة، كان على متن دراجته النارية.

شوف تيفي

 شهد شارع عقبة على مستوى طريق السبيت بالدارالبيضاء قبل قليل من ليلة الإثنين، حادثة سير مروعة أودت بحياة شاب ثلاثيني يبلغ قيد حياته 32 سنة، كان على متن دراجته النارية.

وحسب مصدر شوف تيفي فإن الضحية وبسبب انعدام الإنارة بالمكان المذكور اصطدم بشاحنة من الحجم الكبير أردته قتيلا على فور بعدما دهست رأس الهالك.

هذا، وحلت بعين المكان العناصر الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد لفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث المميت، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالرحمة لإخضاعها للتشريح الطبي.

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وفاة شاب حادثة

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