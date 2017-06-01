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الملك محمد السادس يأمر بسحب الأمن من إمزورن وساحة الحسيمة...

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 23:54 الملك محمد السادس يأمر بسحب الأمن من إمزورن وساحة الحسيمة... | بوليتيك
الملك محمد السادس يأمر بسحب الأمن من إمزورن وساحة الحسيمة...
أعلن عامل مدينة الحسيمة، أنه بتوجيهات من الملك محمد السادس لضمان الحريات، تم رفع قوات الأمن بإمزورن وساحة محمد السادس بالحسيمة يوم أمس.

شوف تيفي

أعلن عامل مدينة الحسيمة، أنه بتوجيهات من الملك محمد السادس لضمان الحريات، تم رفع قوات الأمن بإمزورن وساحة محمد السادس بالحسيمة يوم أمس.

وجاء تصريح عامل الحسيمة على هامش لقاء عقد اليوم بالمدينة بحضور محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حيث أفاد العامل وفق مقاطع فيديو، أن سحب قوات الأمن هو إشارة تمنى أن يلتقطها الكل.

ويأتي تصريح عامل الحسيمة بسحب قوات الأمن من إمزورن والحسيمة، كبادرة لإنهاء الأزمة، تزامنا والحديث عن مبادرة للتهدئة يدعهما قياديون بالحراك، لإنهاء مسلسل الاحتجاجات الذي استمر لأزيد من سبعة أشهر..

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