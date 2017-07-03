بالصور: فتاة مغربية تشهر أغرب طلاق ببلادنا ﻿

على غير المعتاد، احتفلت فتاة مغربية بطلاقها من زوجها مؤخرا عن طريق تقطيعها لقالب الحلوى مكتوب عليه « حفلة طلاق »، وكأنه حفل زفاف.

شوف تيفي

على غير المعتاد، احتفلت فتاة مغربية بطلاقها من زوجها مؤخرا عن طريق تقطيعها لقالب الحلوى مكتوب عليه « حفلة طلاق »، وكأنه حفل زفاف.

ونشرت الفتاة صورة احتفالها بطلاقها على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك إذ لاقت صورتها استغراب رواد الموقع معتبرين خطوة الفتاة هي الأولى من نوعها بالمغرب.

فيما هاجم البعض الآخر المعنية بالأمر قائلين أن احتفالها بطلاقها من زوجها بهذه الطريقة فإنها تقوم بتقليد الأوروبيين مضيفين أن ظاهرة الإحتفال بالطلاق تعممت مؤخرا بشكل واسع في العالم العربي.