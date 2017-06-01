عاجل.. تفاصيل جديدة بخصوص الهجوم المسلح بمدينة تولوز الفرنسية ﻿

كشف موقع ''ladepeche'' الفرنسي، قبل قليل من يومه الاثنين، أن المعطيات الأولية من مصدر قريب من التحقيق بخصوص الهجوم المسلح بمدينة تولوز، تشير إلى أن للأمر علاقة بتصفية حسابات، ولا وجود لأدلة تربطه

"شوف تيفي"

كشف موقع "ladepeche" الفرنسي، قبل قليل من يومه الاثنين، أن المعطيات الأولية من مصدر قريب من التحقيق بخصوص الهجوم المسلح بمدينة تولوز، تشير إلى أن للأمر علاقة بتصفية حسابات، ولا وجود لأدلة تربطه بالإرهاب.

وأكد الموقع ذاته أن الهجوم الذي أسقط قتيلا واحدا وأسفر عن إصابة ستة آخرين، نفذه مجهول يركب دراجة نارية، فتح النار على مجموعة من الأشخاص.

وأوضح الموقع ذاته أن السلطات بمدينة تولوز، فتحت تحقيقا للكشف عن جميع المعطيات الخاصة بهذا الهجوم.