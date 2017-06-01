 والي أمن القنيطرة يدخل على خط تخريب الحافلات من طرف ''مشرملين'' ﻿
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والي أمن القنيطرة يدخل على خط تخريب الحافلات من طرف ''مشرملين''

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 22:52 والي أمن القنيطرة يدخل على خط تخريب الحافلات من طرف مشرملين | حوادث و حقوق
والي أمن القنيطرة يدخل على خط تخريب الحافلات من طرف ''مشرملين''
أشرف والي الأمن شخصيا يومه الإثنين على حملة طالت مجموعة من الحافلات بمدينة القنيطرة وذلك بعد التخريب الذي باتت تعرفه حافلات النقل الحضري.

شوف تيفي

 أشرف والي الأمن شخصيا يومه الإثنين على حملة طالت مجموعة من الحافلات بمدينة القنيطرة وذلك بعد التخريب الذي باتت تعرفه حافلات النقل الحضري.

وحسب مصادر محلية، فإن والي أمن المدينة أشرف شخصيا على الحملة التمشيطية، إذ شوهد الوالي وهو يصعد إلى عدد من الحافلات بمعية رجال الشرطة ما أسفر عن اعتقال مجموعة من الأشخاص مُتلبسين ضُبطت بحوزتهم سكاكين وممنوعات.

تجدر الإشارة، إلى القنيطرة تعيش منذ أسابيع على وقع الإعتداءات التي طالت مجموعة من المواطنين داخل الحافلات حيث يقوم العديد من “المشرملين” بتهديدهم باستعمال الأسلحة البيضاء و كذا سلبهم أغراضهم الخاصة بالإضافة إلى رشق زجاج الحافلات و تخريبه بدون سبب يذكر.

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والي أمن القنيطرة يدخل على خط تخريب الحافلات من طرف مشرملين

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