سكوب: دوزيم تستغني عن برنامج ''رشيد شو'' ﻿

شوف تيفي:
علمت" شوف تيفي" من مصادر مطلعة،يومه الإثنين من داخل القناة الثانية،أن إدارة القناة ستستغني عن البرنامج الترفيهي "رشيد شو" الذي يقدمه المنشط رشيد العلالي.
و أفادت مصادرنا،أن الموسم الذي يعرض حاليا سيكون الأخير رغم أنه يعتبر أكثر برامجها مشاهدة خلال مواسمه السابقة و لكنه عرف تراجعا حسب متتبعين خلال موسمه الجاري.
يذكر أن برنامج " رشيد شو" يعتبر أكثر برامج القناة الثانية مشاهدة رغم الانتقادات العديدة التي كانت تطاله.
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