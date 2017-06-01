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سكوب: دوزيم تستغني عن برنامج ''رشيد شو''

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 23:04 سكوب: دوزيم تستغني عن برنامج رشيد شو | ثقافة و فنون
سكوب: دوزيم تستغني عن برنامج ''رشيد شو''
علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة،يومه الإثنين من داخل القناة الثانية،أن إدارة القناة ستستغني عن البرنامج الترفيهي ''رشيد شو'' الذي يقدمه المنشط رشيد العلالي.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" من مصادر مطلعة،يومه الإثنين من داخل القناة الثانية،أن إدارة القناة ستستغني عن البرنامج الترفيهي "رشيد شو" الذي يقدمه المنشط رشيد العلالي.

و أفادت مصادرنا،أن الموسم الذي يعرض حاليا سيكون الأخير رغم أنه يعتبر أكثر برامجها مشاهدة خلال مواسمه السابقة و لكنه عرف تراجعا حسب متتبعين خلال موسمه الجاري.

يذكر أن برنامج " رشيد شو" يعتبر أكثر برامج القناة الثانية مشاهدة رغم الانتقادات العديدة التي كانت تطاله.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب رشيد شو

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