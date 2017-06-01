سكوب: دوزيم تستغني عن برنامج ''رشيد شو'' ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة،يومه الإثنين من داخل القناة الثانية،أن إدارة القناة ستستغني عن البرنامج الترفيهي ''رشيد شو'' الذي يقدمه المنشط رشيد العلالي.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" من مصادر مطلعة،يومه الإثنين من داخل القناة الثانية،أن إدارة القناة ستستغني عن البرنامج الترفيهي "رشيد شو" الذي يقدمه المنشط رشيد العلالي.

و أفادت مصادرنا،أن الموسم الذي يعرض حاليا سيكون الأخير رغم أنه يعتبر أكثر برامجها مشاهدة خلال مواسمه السابقة و لكنه عرف تراجعا حسب متتبعين خلال موسمه الجاري.

يذكر أن برنامج " رشيد شو" يعتبر أكثر برامج القناة الثانية مشاهدة رغم الانتقادات العديدة التي كانت تطاله.