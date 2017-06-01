 عاجل.. نايضة في فرنسا مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في إطلاق نار بمدينة تولوز ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجـــل.. وفاة شاب ثلاثيني بطريقة بشعة بالدارالبيضاء وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجـــل.. وفاة شاب ثلاثيني بطريقة بشعة بالدارالبيضاء وهذه التفاصيل

الملك محمد السادس يأمر بسحب الأمن من إمزورن وساحة الحسيمة... | بوليتيك

الملك محمد السادس يأمر بسحب الأمن من إمزورن وساحة الحسيمة...

بالصور: فتاة مغربية تشهر أغرب طلاق ببلادنا | مجتمع

بالصور: فتاة مغربية تشهر أغرب طلاق ببلادنا

عاجل.. تفاصيل جديدة بخصوص الهجوم المسلح بمدينة تولوز الفرنسية | دولي

عاجل.. تفاصيل جديدة بخصوص الهجوم المسلح بمدينة تولوز الفرنسية

والي أمن القنيطرة يدخل على خط تخريب الحافلات من طرف مشرملين | حوادث و حقوق

والي أمن القنيطرة يدخل على خط تخريب الحافلات من طرف ''مشرملين''

سكوب: دوزيم تستغني عن برنامج رشيد شو | ثقافة و فنون

سكوب: دوزيم تستغني عن برنامج ''رشيد شو''

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستنكر تسريب وثيقة وجهها إلى جهة الحسيمة حول معتقلي الريف | بوليتيك

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستنكر تسريب وثيقة وجهها إلى جهة الحسيمة حول معتقلي الريف

عاجل.. نايضة في فرنسا مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في إطلاق نار بمدينة تولوز | دولي

عاجل.. نايضة في فرنسا مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في إطلاق نار بمدينة تولوز

عاجل وبالصور.. حادثة خطيرة تقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. حادثة خطيرة تقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة وهذه التفاصيل

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

عاجل.. نايضة في فرنسا مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في إطلاق نار بمدينة تولوز

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 22:29 عاجل.. نايضة في فرنسا مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في إطلاق نار بمدينة تولوز | دولي
عاجل.. نايضة في فرنسا مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في إطلاق نار بمدينة تولوز
كشفت فضائية ''إكسترا نيوز » قبل قليل من يومه الإثنين نقلا عن مصادر فرنسية، عن مقتل شخص واحد وإصابة 6 آخرين في حادث إطلاق النار بحي رينري بمدينة تولوز الفرنسية.

شوف تيفي

 كشفت فضائية "إكسترا نيوز » قبل قليل من يومه الإثنين نقلا عن مصادر فرنسية، عن مقتل شخص واحد وإصابة 6 آخرين في حادث إطلاق النار بحي رينري بمدينة تولوز الفرنسية.

وذكرت المصادر ذاتها، أن شخصا كان راكبا رفقة صديقه فوق دراجته النارية أطلقا النار على مجموعة من المواطنين كانوا بالمكان المذكور أسفر عن مقتل واحد وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

هذا وحلت الشرطة الفرنسية بمكان الحادث حيث باشرت التحقيقات للتعرف عن هوية مرتكبي هذه الجريمة

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

فرنسا تولوز النار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. تفاصيل جديدة بخصوص الهجوم المسلح بمدينة تولوز الفرنسية | دولي

عاجل.. تفاصيل جديدة بخصوص الهجوم المسلح بمدينة تولوز الفرنسية

عاجل وبالصور.. معتمر جزائري يتعرض لحادث دهس خطير بمكة المكرمة | دولي

عاجل وبالصور.. معتمر جزائري يتعرض لحادث دهس خطير بمكة المكرمة

عاجل:الرئيس الفرنسي يُعلن عن رفع حالة الطوارئ في بلاده لهذه الأسباب | دولي

عاجل:الرئيس الفرنسي يُعلن عن رفع حالة الطوارئ في بلاده لهذه الأسباب

أديس أبابا .. افتتاح أشغال القمة 29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بمشاركة الأمير مولاي رشيد الذي يمثل الملك محمد السادس | دولي

أديس أبابا .. افتتاح أشغال القمة 29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بمشاركة الأمير مولاي رشيد الذي يمثل الملك محمد السادس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد رمضان..الشواذ مْحيحين فكازا بليل وهاكيفاش كايصيدو الزبائن ديالهم..(فيديو بكاميرا خفية) | بــووز
منذ 11 دقيقة

بعد رمضان..الشواذ مْحيحين فكازا بليل وهاكيفاش كايصيدو الزبائن ديالهم..(فيديو بكاميرا خفية)

تبوكيصة : ألوان صيفية رائعة تناسب ذوقك.. لكل السيدات | تبوكيصة

تبوكيصة : ألوان صيفية رائعة تناسب ذوقك.. لكل السيدات

نسولو الناس : بالفيديو لموت ديال الضحك مع طرائف المغاربة مع زيادة الساعة الجديدة | نسولو الناس

نسولو الناس : بالفيديو لموت ديال الضحك مع طرائف المغاربة مع زيادة الساعة الجديدة

شاطئ عين الذئاب..استجمامٌ و استمتاعٌ مقابل نفايات بالجملة..شوفو مُخلفات الاصطياف | بــووز

شاطئ عين الذئاب..استجمامٌ و استمتاعٌ مقابل نفايات بالجملة..شوفو مُخلفات الاصطياف

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجـــل.. وفاة شاب ثلاثيني بطريقة بشعة بالدارالبيضاء وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

عاجـــل.. وفاة شاب ثلاثيني بطريقة بشعة بالدارالبيضاء وهذه التفاصيل

الملك محمد السادس يأمر بسحب الأمن من إمزورن وساحة الحسيمة... | بوليتيك

الملك محمد السادس يأمر بسحب الأمن من إمزورن وساحة الحسيمة...

بالصور: فتاة مغربية تشهر أغرب طلاق ببلادنا | مجتمع

بالصور: فتاة مغربية تشهر أغرب طلاق ببلادنا

عاجل.. تفاصيل جديدة بخصوص الهجوم المسلح بمدينة تولوز الفرنسية | دولي

عاجل.. تفاصيل جديدة بخصوص الهجوم المسلح بمدينة تولوز الفرنسية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.