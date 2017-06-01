عاجل.. نايضة في فرنسا مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في إطلاق نار بمدينة تولوز ﻿

كشفت فضائية ''إكسترا نيوز » قبل قليل من يومه الإثنين نقلا عن مصادر فرنسية، عن مقتل شخص واحد وإصابة 6 آخرين في حادث إطلاق النار بحي رينري بمدينة تولوز الفرنسية.

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كشفت فضائية "إكسترا نيوز » قبل قليل من يومه الإثنين نقلا عن مصادر فرنسية، عن مقتل شخص واحد وإصابة 6 آخرين في حادث إطلاق النار بحي رينري بمدينة تولوز الفرنسية.

وذكرت المصادر ذاتها، أن شخصا كان راكبا رفقة صديقه فوق دراجته النارية أطلقا النار على مجموعة من المواطنين كانوا بالمكان المذكور أسفر عن مقتل واحد وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

هذا وحلت الشرطة الفرنسية بمكان الحادث حيث باشرت التحقيقات للتعرف عن هوية مرتكبي هذه الجريمة