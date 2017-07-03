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عاجل وبالصور.. حادثة خطيرة تقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 22:10 عاجل وبالصور.. حادثة خطيرة تقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. حادثة خطيرة تقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة وهذه التفاصيل
شهد الطريق السيار الرابط بين مدينتي الجديدة والدارالبيضاء على مستوى جماعة ولاد عزوز قبل قليل من يومه الإثنين حادثة سير خطيرة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة ويتعلق الأمر بـ الزوج والزوجة

شوف تيفي

 شهد الطريق السيار الرابط بين مدينتي الجديدة والدارالبيضاء على مستوى جماعة ولاد عزوز قبل قليل من يومه الإثنين حادثة سير خطيرة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة ويتعلق الأمر بـ الزوج والزوجة والإبن والإبنة.

وفي تفاصيل الواقعة المؤلمة أفادت مصادر شوف تيفي أن السيارة الخفيفة التي كانت بها العائلة الصغيرة انفجرت إحدى عجلاتها مما أدى إلى تغيير مسار السيارة من نوع « باليو » جعلها تصطدم بشاحنة كبيرة « رموك » محمل بالفحم أدى إلى انقلابه.

هذا وفور وقوع الحادثة المروعة، حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي مرفوقين بالوقاية المدينة الذين نقلوا الضحايا إلى مستودع الأموات التابع لمنطقة الرحمة، في حين لم يُصب سائق الشاحنة بمكروه فيما فتحت العناصر الأمنية محضرا بخصوص الحادثة المميتة.

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