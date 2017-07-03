عاجل وبالصور.. معتمر جزائري يتعرض لحادث دهس خطير بمكة المكرمة ﻿

أقدم سائق سيارة يومه الإثنين، على دهس مُعتمر جزائري مسن بالبقاع المقدسة بعدما كان يسير الأول بسرعة خيالية.

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أقدم سائق سيارة يومه الإثنين، على دهس مُعتمر جزائري مسن بالبقاع المقدسة بعدما كان يسير الأول بسرعة خيالية.

وحسب مصادر جزائرية فإن المُعتمر تعرض لحادث الدهس عند مفترق الطرق الروضة بمكة المكرمة، وذلك عقب خروجه من المسجد بعد أدائه صلاة العشاء متوجها نحو الفندق الذي يمكث فيه ليتفاجأ بالحادثة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ضحية الدهس تعرض لإصابات بالغة على مستوى رأسه وعنقه استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الأولية والضرورية.

ومن جهتهم تمكن معتمرون جزائريون من إيقاف صاحب السيارة لتسليمه إلى الشرطة والتحقيق معه.