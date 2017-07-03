 عاجل وبالصور.. معتمر جزائري يتعرض لحادث دهس خطير بمكة المكرمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور.. حادثة خطيرة تقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. حادثة خطيرة تقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة وهذه التفاصيل

عاجل وبالصور.. معتمر جزائري يتعرض لحادث دهس خطير بمكة المكرمة | دولي

عاجل وبالصور.. معتمر جزائري يتعرض لحادث دهس خطير بمكة المكرمة

عاجل: تجار و مهنيون بالحسيمة يطالبون من الساكنة حل أزمة الريف بهذه الطريقة + صور | بوليتيك

عاجل: تجار و مهنيون بالحسيمة يطالبون من الساكنة حل ''أزمة الريف'' بهذه الطريقة + صور

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقدم مخططها الاستراتيجي الذي يروم دعم تمويل الاقتصاد الوطني | اقتصاد

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقدم مخططها الاستراتيجي الذي يروم دعم تمويل الاقتصاد الوطني

عاجل:الرئيس الفرنسي يُعلن عن رفع حالة الطوارئ في بلاده لهذه الأسباب | دولي

عاجل:الرئيس الفرنسي يُعلن عن رفع حالة الطوارئ في بلاده لهذه الأسباب

المرتضى إمعراشن لشوف تيفي:أوقفنا الإحتجاجات بشكل فردي دون تنسيق مع حكومة العثماني | بوليتيك

المرتضى إمعراشن لشوف تيفي:أوقفنا الإحتجاجات بشكل فردي دون تنسيق مع حكومة العثماني

شفار تعلق فالسما وكايهدد بالسيوف من بعد ماطلقو عليه البوليس 3 رصاصات تحذيرية (فيديو)‎ | بووز

شفار تعلق فالسما وكايهدد بالسيوف من بعد ماطلقو عليه البوليس 3 رصاصات تحذيرية (فيديو)‎

خطــــير: اعتقال صاحبة مطعم حولته لوكر للدعارة بالمحمدية وهاكيفاش حْصلات | حوادث و حقوق

خطــــير: اعتقال صاحبة مطعم حولته لوكر للدعارة بالمحمدية وهاكيفاش حْصلات

بالفيديو.. بسبب غياب علامات المرور.. انقلاب سيارة بمدينة الرباط | حوادث و حقوق

بالفيديو.. بسبب غياب علامات المرور.. انقلاب سيارة بمدينة الرباط

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

عاجل وبالصور.. معتمر جزائري يتعرض لحادث دهس خطير بمكة المكرمة

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 21:39 عاجل وبالصور.. معتمر جزائري يتعرض لحادث دهس خطير بمكة المكرمة | دولي
عاجل وبالصور.. معتمر جزائري يتعرض لحادث دهس خطير بمكة المكرمة
أقدم سائق سيارة يومه الإثنين، على دهس مُعتمر جزائري مسن بالبقاع المقدسة بعدما كان يسير الأول بسرعة خيالية.

شوف تيفي

 أقدم سائق سيارة يومه الإثنين، على دهس مُعتمر جزائري مسن بالبقاع المقدسة بعدما كان يسير الأول بسرعة خيالية.

وحسب مصادر جزائرية فإن المُعتمر تعرض لحادث الدهس عند مفترق الطرق الروضة بمكة المكرمة، وذلك عقب خروجه من المسجد بعد أدائه صلاة العشاء متوجها نحو الفندق الذي يمكث فيه ليتفاجأ بالحادثة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ضحية الدهس تعرض لإصابات بالغة على مستوى رأسه وعنقه استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الأولية والضرورية.

ومن جهتهم تمكن معتمرون جزائريون من إيقاف صاحب السيارة لتسليمه إلى الشرطة والتحقيق معه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

معتمر جزائري حادث

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:الرئيس الفرنسي يُعلن عن رفع حالة الطوارئ في بلاده لهذه الأسباب | دولي

عاجل:الرئيس الفرنسي يُعلن عن رفع حالة الطوارئ في بلاده لهذه الأسباب

أديس أبابا .. افتتاح أشغال القمة 29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بمشاركة الأمير مولاي رشيد الذي يمثل الملك محمد السادس | دولي

أديس أبابا .. افتتاح أشغال القمة 29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بمشاركة الأمير مولاي رشيد الذي يمثل الملك محمد السادس

عاجل: أمير الكويت يتسلم رد قطر على قائمة مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر | دولي

عاجل: أمير الكويت يتسلم رد قطر على قائمة مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر

خطـــــير:الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون يتعرض لتهديدٍ بالقتل | دولي

خطـــــير:الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون يتعرض لتهديدٍ بالقتل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تبوكيصة : ألوان صيفية رائعة تناسب ذوقك.. لكل السيدات | تبوكيصة
منذ 20 دقيقة

تبوكيصة : ألوان صيفية رائعة تناسب ذوقك.. لكل السيدات

نسولو الناس : بالفيديو لموت ديال الضحك مع طرائف المغاربة مع زيادة الساعة الجديدة | نسولو الناس

نسولو الناس : بالفيديو لموت ديال الضحك مع طرائف المغاربة مع زيادة الساعة الجديدة

شاطئ عين الذئاب..استجمامٌ و استمتاعٌ مقابل نفايات بالجملة..شوفو مُخلفات الاصطياف | بــووز

شاطئ عين الذئاب..استجمامٌ و استمتاعٌ مقابل نفايات بالجملة..شوفو مُخلفات الاصطياف

خبر اليوم : التفاصيل الكاملة بخصوص محاكمة أستاذ فاس المتهم باغتصاب تلميذاته | خبر اليوم

خبر اليوم : التفاصيل الكاملة بخصوص محاكمة أستاذ فاس المتهم باغتصاب تلميذاته

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور.. حادثة خطيرة تقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

عاجل وبالصور.. حادثة خطيرة تقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة وهذه التفاصيل

عاجل وبالصور.. معتمر جزائري يتعرض لحادث دهس خطير بمكة المكرمة | دولي

عاجل وبالصور.. معتمر جزائري يتعرض لحادث دهس خطير بمكة المكرمة

عاجل: تجار و مهنيون بالحسيمة يطالبون من الساكنة حل أزمة الريف بهذه الطريقة + صور | بوليتيك

عاجل: تجار و مهنيون بالحسيمة يطالبون من الساكنة حل ''أزمة الريف'' بهذه الطريقة + صور

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقدم مخططها الاستراتيجي الذي يروم دعم تمويل الاقتصاد الوطني | اقتصاد

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقدم مخططها الاستراتيجي الذي يروم دعم تمويل الاقتصاد الوطني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.