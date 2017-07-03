عاجل: تجار و مهنيون بالحسيمة يطالبون من الساكنة حل ''أزمة الريف'' بهذه الطريقة + صور ﻿

شوف تيفي:
طالب تجار و حرفيون و مهنيون و فاعلون اقتصاديين بمدينة الحسيمة من ساكنة المدينة إلى استحضار الحكمة و التبصر و الهدوء لتجاوز اللحظات الحرجة التي تمر منها منطقة الريف قبل 8 أشهر.
و دعا المطالبون، من خلال بيان موقع توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه يومه الإثنين، من أفراد الجالية المغربية بالخارج إلى زيارة مدينة الحسيمة إسهاما منهم في تنمية السياحة و الاقتصاد المحلي الذي يعرف ركودا و كسادا لا مثيل لهما.
كما طالب الموقعون، من السلطات المختصة، التدخل العاجل لإيجاد حل شامل للأزمة العامة التي تعرفها المنطقة و اتخاد تدابير عملية لتحسين الوضع السوسيو اقتصادي و السياحي بالإقليم.
في ذات السياق أكد مصدر مطلع، "لشوف تيفي" أن قوات حفظ النظام التي كانت مرابطة بساحات المدينة بدأت بالانسحاب صباح اليوم الإثنين ، من ساحة محمد السادس الشهيرة بمدينة الحسيمة
ووفق ذات المصدر، فمبادرة القوات الأمنية تأتي في إطار المعطيات التي كشف عنها نشطاء الحراك بوجود مبادرة لإنهاء أزمة الإحتجاجات التي تجاوزت 8 أشهر، فيما أصبح يطلق عليه بحراك- الريف.
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