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المرتضى إمعراشن لشوف تيفي:أوقفنا الإحتجاجات بشكل فردي دون تنسيق مع حكومة العثماني

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 20:21 المرتضى إمعراشن لشوف تيفي:أوقفنا الإحتجاجات بشكل فردي دون تنسيق مع حكومة العثماني | بوليتيك
المرتضى إمعراشن لشوف تيفي:أوقفنا الإحتجاجات بشكل فردي دون تنسيق مع حكومة العثماني
صرح الوجه البارز في حراك-الريف ''المرتضى إمعراشن'' أن مبادرة التهدئة التي دخلت حيز التنفيذ بين المحتجين وقوات الأمن، جاءت لإقامة الحجة على الحكومة وكلام رئيسها سعد الدين العثماني، الذي طالب

شوف تيفي

صرح الوجه البارز في حراك-الريف ''المرتضى إمعراشن'' أن مبادرة التهدئة التي دخلت حيز التنفيذ بين المحتجين وقوات الأمن،  جاءت لإقامة الحجة على الحكومة وكلام رئيسها سعد الدين العثماني، الذي طالب  الساكنة بالتهدئة لإيجاد حلول للأزمة التي عمرت أزيد من 8 أشهر.
 
وأضاف ''إمعراشن'' في اتصال مع ''شوف تيفي'' أن المشكل الأساسي الذي يعيق أي حل للأزمة هو الإعتقالات والتدخلات الأمنية، حيث أن نشطاء حراك- الريف مستعدون للإنسحاب من الشارع ووقف الإحتجاجات بشكل كامل لمدة شهر تقريبا، إن كانت هناك ضمانات بإطلاق سراح المعتقلين.
 
وأوضح إمعراشن أن المبادرة تأتي بشكل أساسي بعد تصريح رئيس الحكومة، لإقامة الحجة عليه، مؤكدا أن التهدئة جاءت بمبادرة فردية ومن دون أي تنسيق أو تواصل، حيث أن قوات الأمن والشرطة إنسحبت بشكل تدريجي من ساحات الحسيمة والمناطق المجاورة الأخرى وهذا يدل على وجود نفس المواقف والرؤيا بين الدولة والمحتجين، قبل أن يصل التوثر بالمنطقة مستويات غير متحكم في نتائجها.

وأكد ''المرتضى إمعراشن'' أن نشطاء حراك-الريف مستمرون في الإستعداد لمحطة 20 يوليوز المقبل والتي ستعرف وقفة إحتجاجية مركزية بساحة محمد السادس، مضيفا بأن مبادرة التهدئة تبقى نسبية ولن تدخل حيز التطبيق الكامل إلى حين وقف الإعتقالات وإطلاق سراح زعماء الحراك المعتقلين.

‫شوف تيفي

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المرتضى إمعراشن الإعتقالات الحراك شوف تيفي

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