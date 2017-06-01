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خطــــير: اعتقال صاحبة مطعم حولته لوكر للدعارة بالمحمدية وهاكيفاش حْصلات

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 20:05 خطــــير: اعتقال صاحبة مطعم حولته لوكر للدعارة بالمحمدية وهاكيفاش حْصلات | حوادث و حقوق
خطــــير: اعتقال صاحبة مطعم حولته لوكر للدعارة بالمحمدية وهاكيفاش حْصلات
أمر وكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية الأسبوع الماضي ، بإيداع مالكة مطعم يقدم الشيشة لزبنائه رهن الاعتقال بسجن المدني إثر تورطها في إعداد محل للدعارة.

شوف تيفي:

أمر وكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية الأسبوع الماضي ، بإيداع مالكة مطعم يقدم الشيشة لزبنائه رهن الاعتقال بسجن المدني إثر تورطها في إعداد محل للدعارة.

و توبعت المتهمة ،حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء ،بعد عملية أمنية جرت في أعقاب شكاية لسكان الجوار انتهت بإيقاف مستخدمة اعترفت أثناء البحث معها بتحويل المطعم إلى مكان للقاء الراغبين في ممارسة الجنس و ضمنهم قاصرات.

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خطــــير: اعتقال صاحبة مطعم حولته لوكر للدعارة بالمحمدية وهاكيفاش حْصلات

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