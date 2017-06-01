بالفيديو.. بسبب غياب علامات المرور.. انقلاب سيارة بمدينة الرباط ﻿

شهد الحي الإداري بمدينة الرباط حوالي الساعة الواحدة ظهرا من يومه الإثنين حادثة سير خطيرة بطلها سائق سيارة أجرة تسبب في انقلاب سيارة اخرى وإصابة راكبين.

شوف تيفي



شهد الحي الإداري بمدينة الرباط حوالي الساعة الواحدة ظهرا من يومه الإثنين حادثة سير خطيرة بطلها سائق سيارة أجرة تسبب في انقلاب سيارة اخرى وإصابة راكبين.



وفي تفاصيل الواقعة، صرح شاهد عيان في اتصال له مع''شوف تيفي" أن سائق سيارة الأجرة لم يحترم حق الأسبقية في ظل غياب علامات المرور بالمكان المذكور ليتسبب في انقلاب سيارة من الحجم الكبير كانت بعين المكان.



وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث الخطير أسفر عن إصابة راكبين اثنين كانا متواجدين بالسيارة المقلوبة بجروح خفيفة استدعت نقلهم إلى مستشفى ابن سينا بالرباط لتلقي العلاجات الضرورية.

ومن جهة اخرى حلت بعين المكان العناصر الأمنية من أجل فتح محضر بخصوص الحادث.