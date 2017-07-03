سار للبيضاويين..إعادة افتتاح حديقة الحيوانات بعين السبع بعد سنوات على إغلاقها ﻿

من المنتظر أن يستفيد البيضاويون من حديقة الحيوانات عين السبع خلال السنة المقبلة، وذلك بعد أن أوشكت أعمال الصيانة والهيكلة على النهاية في جميع مرافقها.

"شوف تيفي"



من المنتظر أن يستفيد البيضاويون من حديقة الحيوانات عين السبع خلال السنة المقبلة، وذلك بعد أن أوشكت أعمال الصيانة والهيكلة على النهاية في جميع مرافقها.



وحسب ما توصلت به''شوف تيفي" من مصدرها فإن الأشغال داخل الحديقة ما تزال متواصلة إلى حدود الساعة، وقد وصلت لـ 65 في المائة، حيث من المنتظر أن تنتهي الأشغال حسب التاريخ المحدد لها في مارس 2018.



تجدر الإشارة إلى أن حديقة عين السبع، تعد تراثا بمدينة الدار البيضاء عقب تشييدها منذ 80 سنة، وقد تم الشروع في إعادة هيكلتها استجابة لمطالب الساكنة التي عبرت خلال السنوات الماضية عن استنكارها الشديد للحالة التي أصبحت عليها بسبب تهالك مرافقها ونفوق أغلبية الحيوانات المتواجدة بها.