​مثير وبالصور.. ​​يهودي معروف يعرض ''فيلته'' الفاخرة بمدينة طنجة للبيع مقابل هذا المبلغ ﻿

كشف موقع ''Bloomberg'' المهتم بأخبار بيع وشراء العقارات، أن الكاتب الفرنسي​ ال​يهودي

"شوف تيفي"

كشف موقع "Bloomberg" المهتم بأخبار بيع وشراء العقارات، أن الكاتب الفرنسي​ ال​يهودي

​ "بيرنارد هيرفي ليفي"، عرض "فيلته" الفاخرة الموجودة بمدينة طنجة للبيع بمبلغ يفوق 8 ملايين أورو "8 ملايير سنتيم مغربية".



وأوضح الموقع المذكور أن الكاتب الفرنسي، عرض إقامته الفاخرة للبيع على الانترنيت قبل أيام"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يتوفر على إقامات فاخرة أخرى بالمغرب وخارجه وتحديدا بمدينة مراكش.

وأكد الموقع نفسه أن "الفيلا" المعروضة للبيع، اقتناها الكاتب الفرنسي سنة 2002 من أحد الأجانب، وأعاد هيكلتها وتصميمها، وزينها بأفخر الديكورات المكونة من الحجارة والأخشاب"، المصنوعة بإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وأشار "Bloomberg" إلى أن الإقامة الفاخرة، تحتوي على قاعة كبيرة للرياضة، ومسبح، وحمام بخاري "سونا"، بالإضافة إلى تواجدها في موقع استراتيجي يضم العديد من "الفيلات" الفاخرة التي تعود ملكيتها لمشاهير عالميين.