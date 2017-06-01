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تفاصيل جد خطيرة بخصوص واقعة شرملة شاب داخل مقهى شعبي بفاس | حوادث و حقوق

تفاصيل جد خطيرة بخصوص واقعة شرملة شاب داخل مقهى شعبي بفاس

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تفاصيل جد خطيرة بخصوص واقعة شرملة شاب داخل مقهى شعبي بفاس

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 19:45 تفاصيل جد خطيرة بخصوص واقعة شرملة شاب داخل مقهى شعبي بفاس | حوادث و حقوق
تفاصيل جد خطيرة بخصوص واقعة شرملة شاب داخل مقهى شعبي بفاس
في جديد الفيديو المرعب الذي نشرت''شوف تيفي'' أولى المعطيات بخصوصه، والذي ظهر فيه مجموعة من المواطنين ملتفين حول شخص ممدد على الأرض ببهو إحدى مقاهي حي بنسودة بفاس ويبدو عليه أثار الدماء وذراعه الأيسر

"شوف تيفي"

في جديد الفيديو المرعب الذي نشرت''شوف تيفي" أولى المعطيات بخصوصه، والذي ظهر فيه مجموعة من المواطنين ملتفين حول شخص ممدد على الأرض ببهو إحدى مقاهي حي بنسودة بفاس ويبدو عليه أثار الدماء وذراعه الأيسر مضمض بقطعة من الثوب، قد كشف بلاغ أمني، توصلت به القناة عن التفاصيل الكاملة والمرعبة بخصوصه.

وأوضح  البلاغ الأمني أن الحقيقة تتعلق بقضية تبادل الضرب والجرح بالأسلحة البيضاء بالشارع العام، وقعت أمس الأحد، بين الشخص  الظاهر بمقطع الفيديو وشقيقين توجه أحدهما إلى المركب الاستشفائي الجامعي الحسن التاني على متن وسيلة خاصة نتيجة تعرضه هو الآخر لجروح خفيفة بواسطة السلاح الأبيض فيما بقي المعني بالأمر بعين المكان إلي حين حضور سيارة الإسعاف.

وأكد البلاغ كذلك أن البحث مع المعنيين بالأمر، بين أنهما تبادلا الضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء بالشارع العام إثر خلافات سابقة بينهما وبعد تلقيهما العلاجات الضرورية تم وضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة و تبين أن أحدهما مبحوث عنه من أجل الضرب و الجرح بالسلاح الأبيض فيما يبقى البحت جاريا على الشقيق الثاني.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فاس المركب الاستشفائي الحسن الثاني الحراسة النظرية

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