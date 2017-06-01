خطير وبالفيديو..تفاصيل جد مرعبة بخصوص المواجهة بين رجال الشرطة ومجرم خطير بالرباط ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" أن المواجهة الخطيرة التي وقعت صباح يومه الاثنين، بين رجال شرطة ومجرم خطير، وقعت بالضبط على مستوى حي المعاضيض، حيث اضطر رجل أمن إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتفادي هجوم المعني بالأمر.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بشاب يدعى "خالد" يبلغ من العمر 29 سنة معروف بنشاطه الإجرامي، هدد رجال الشرطة بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير، قبل أن يصعد إلى أحد المنازل مهددا بالانتحار إذا ما تم اعتقاله، وهو ما أثار رعب وهلع المواطنين المتواجدين بعين المكان.
وأوضح ذات المصدر أن المعني بالأمر لاذ بالفرار عقب انسحاب رجال الشرطة، مضيفا أن ولاية أمن الرباط فتحت تحقيقا للكشف عن وجهته حتى يتم اعتقاله.
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