عاجل..إسرائيل تغلق مجالها الجوي بعد حادث أمني ﻿

أوردت قنوات عالمية في خبر مقتضب إغلاق إسرائيل لمجالها الجوي بعد حادث أمني بالكامل وتوقف حركة الملاحقة بمطار ''بنغوريون'' الدولي.

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أوردت قنوات عالمية في خبر مقتضب إغلاق إسرائيل لمجالها الجوي بعد حادث أمني بالكامل وتوقف حركة الملاحقة بمطار ''بنغوريون'' الدولي.



ووفق ذات المصادر، فهناك إستنفار أمني كبير وسط القوات الجوية بإسرائيل بالإضافة إلى نزول أعداد كبيرة من رجال الشرطة إلى الشوارع المحادية لمطار بن غريون الدولي، دون مزيد من التفاصيل.