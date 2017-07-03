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بالصورة..بعد إعلانه الاعتزال بسبب المرض: هذا ما قام به أمينوكس

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 19:00 بالصورة..بعد إعلانه الاعتزال بسبب المرض: هذا ما قام به أمينوكس | ثقافة و فنون
بالصورة..بعد إعلانه الاعتزال بسبب المرض: هذا ما قام به أمينوكس
بعد إعلانه الاعتزال بسبب المرض في تدوينة مثيرة للجدل، أقدم على حدفها ونشر تدوينة ثانية كذب من خلاله إصابته بالمرض ونيته إنهاء مساره الفني، عاد ''أمينوكس'' يومه الاثنين، عقب ثلاثة أشهر توقف فيها عن

"شوف تيفي"

بعد إعلانه الاعتزال بسبب المرض في تدوينة مثيرة للجدل، أقدم على حدفها ونشر تدوينة ثانية كذب من خلاله إصابته بالمرض ونيته إنهاء مساره الفني، عاد "أمينوكس" يومه الاثنين، عقب ثلاثة أشهر توقف فيها عن التفاعل بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى تنشيط صفحته الفايسبوكية من خلال نشر صورة جديدة.

وفور نشر أمينوكس لهذه الصورة، تفاعل عشاقه بكثافة، حيث تساءل الجميع عن السر وراء عدم تفاعل أمينوكس عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك طيلة أسابيع، موضحين أن هناك احتمالا كبيرا إلى أن خبر مرضه قد يكون صحيحا لكنه تراجع عنه مخافة توقف مساره الفني.

جدير بالذكر أن جميع متتبعي الفنان الشاب، صدموا من تدوينته التي أعلن من خلالها اعتزاله للفن بسبب إصابته بمرض خطير، قبل أن يقوم بحذفها ونشر تديونة ثانية، كتب فيها "أريد أن أطمئن أصدقائي الفنانين و جمهوري الغالي عن حالتي الصحيه كل ما يدور إشاعات لا صحة لها الحمد الله التحاليل أظهرت فقط عياء حاد على مستوى التنفس و سأعود لكم إن شاء الله غير الخلعه ..".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أمينوكس الفنان التدوينة

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