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بسبب سوء الأحوال الجوية...هذا ما تقرر حول الرحلات البحرية على خط طنجة المدينة-طريفة

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 18:43 بسبب سوء الأحوال الجوية...هذا ما تقرر حول الرحلات البحرية على خط طنجة المدينة-طريفة | مجتمع
بسبب سوء الأحوال الجوية...هذا ما تقرر حول الرحلات البحرية على خط طنجة المدينة-طريفة
أفادت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بأنه تم مؤقتا تعليق الرحلات البحرية بين مينائي طنجة المدينة وطريفة وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

''شوف تيفي''+''و م ع''

 أفادت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بأنه تم مؤقتا تعليق الرحلات البحرية بين مينائي طنجة المدينة وطريفة وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأخطرت الوزارة في بلاغ المسافرين أن بإمكانهم استخدام الخط البحري بين الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط، الذي لا زالت الرحلات عليه سارية، وذلك في انتظار إعادة فتح الخط البحري بين طنجة وطريفة.

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