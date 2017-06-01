بعد الحسيمة..قوات الأمن تنسحب من إمزورن في إطار مبادرة حل أزمة ''حراك- الريف'' ﻿

كشف مصدر مطلع، ''لشوف تيفي'' من مدينة إمزورن، أن قوات حفظ النظام التي كانت مرابطة بساحات المدينة بدأت بالإنسحاب صباح اليوم الإثنين ، بعد إنسحابها من ساحة محمد السادس الشهيرة بمدينة الحسيمة يوم أمس.

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع، ''لشوف تيفي'' من مدينة إمزورن، أن قوات حفظ النظام التي كانت مرابطة بساحات المدينة بدأت بالإنسحاب صباح اليوم الإثنين ، بعد إنسحابها من ساحة محمد السادس الشهيرة بمدينة الحسيمة يوم أمس.



وحسب ذات المصادر، فقوات حفظ النظام وآلياتها التي كانت مرابطة بساحات مدينة إمزورن التي كان النشطاء ينظمون فيها وقفاتهم الإحتجاجية، قد إنسحبت بشكل كامل.



ووفق ذات المصدر، فمبادرة القوات الأمنية تأتي في إطار المعطيات التي كشف عنها نشطاء الحراك بوجود مبادرة لإنهاء أزمة الإحتجاجات التي تجاوزت سبعة أشهر، فيما أصبح يطلق عليه بحراك- الريف.