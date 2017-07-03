بالصور..هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص حادثة طنجة المروعة ﻿

''شوف تيفي''
في جديد حادثة السير التي كشفت ''شوف تيفي'' عن معطياتها الأولى فور وقوعها عقب اصطدام سيارة أجرة بسيارة لنقل العمال، فقد أفاد مصدر أمني لـ ''وكالة المغرب العربي للأنباء''، بأن 16 شخصا أصيبوا بجروح، أحدهم إصابته بليغة، في حادثة سير وقعت بعد ظهر اليوم الإثنين، بحي الجيراري بطنجة.
وأوضح المصدر ذاته، أن الحادثة وقعت بعد اصطدام سيارة أجرة بحافلة صغيرة لنقل المستخدمين. وأكد مدير مستشفى محمد الخامس فؤاد قابيل أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاجات الضرورية، باستثناء شخص واحد تعرض لإصابة في الرأس، حيث حالته الصحية استدعت نقله إلى وحدة العلاجات المكثفة.
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