 خطير و بالصور..شوفو أشنو وقع فشاطئ الواليدية..مُنقبة بغات تْشفر ولد صغير ﻿
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خطير و بالصور..شوفو أشنو وقع فشاطئ الواليدية..مُنقبة بغات تْشفر ولد صغير

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 18:15 خطير و بالصور..شوفو أشنو وقع فشاطئ الواليدية..مُنقبة بغات تْشفر ولد صغير | حوادث و حقوق
خطير و بالصور..شوفو أشنو وقع فشاطئ الواليدية..مُنقبة بغات تْشفر ولد صغير
عاينت ''شوف تيفي'' حادثا خطيرا وقعت تفاصيله بشاطئ الواليدية،عندما حاولت مُنقبة سرقة أحد الأطفال من بين يدي شقيقته الصغرى.

شوف تيفي:م غ

عاينت "شوف تيفي" حادثا خطيرا وقعت تفاصيله بشاطئ الواليدية،عندما حاولت مُنقبة سرقة أحد الأطفال من بين يدي شقيقته الصغرى.

و تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى يوم السبت،عندما حلت المنقبة بالشاطئ و حاولت أن تتقرب من طفل صغير علم فيما بعد أنه "زوهري" و يبلغ حوالي 3 سنوات، لتقف فِطنة الأخت الكبرى للطفل أمام هذه السيدة حيث صرخت بأعلى صوتها و تجمهر عدد كبير من المصطافين الأمر الذي حال دون اختطاف الطفل .

وقد لاذت المنقبة بالفرار قبل حلول عائلة الطفل التي كانت غير بعيدة عن جنبات الشاطئ حيث كان يسبح رفقة شقيقته التي تكبره ب4 سنوات.

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شوف تيفي المغرب الوالدية شاطئ

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