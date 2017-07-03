خطير و بالصور..شوفو أشنو وقع فشاطئ الواليدية..مُنقبة بغات تْشفر ولد صغير ﻿

شوف تيفي:م غ
عاينت "شوف تيفي" حادثا خطيرا وقعت تفاصيله بشاطئ الواليدية،عندما حاولت مُنقبة سرقة أحد الأطفال من بين يدي شقيقته الصغرى.
و تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى يوم السبت،عندما حلت المنقبة بالشاطئ و حاولت أن تتقرب من طفل صغير علم فيما بعد أنه "زوهري" و يبلغ حوالي 3 سنوات، لتقف فِطنة الأخت الكبرى للطفل أمام هذه السيدة حيث صرخت بأعلى صوتها و تجمهر عدد كبير من المصطافين الأمر الذي حال دون اختطاف الطفل .
وقد لاذت المنقبة بالفرار قبل حلول عائلة الطفل التي كانت غير بعيدة عن جنبات الشاطئ حيث كان يسبح رفقة شقيقته التي تكبره ب4 سنوات.
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