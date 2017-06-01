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مجلس حقوق الإنسان يراسل الحكومة حول ظروف إعتقال نشطاء ''حراك-الريف''

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 18:06 مجلس حقوق الإنسان يراسل الحكومة حول ظروف إعتقال نشطاء حراك-الريف | بوليتيك
مجلس حقوق الإنسان يراسل الحكومة حول ظروف إعتقال نشطاء ''حراك-الريف''
كشف مصدر مطلع بوزارة العدل والحريات، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعث بمراسلة خاصة لوزارة العدل والحريات، عبارة عن إستنتاجاته الأولية بعد عرض معتقلي حراك –الريف على أطباء بمبادرة من المجلس

شوف تيفي

 كشف مصدر مطلع بوزارة العدل والحريات، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعث بمراسلة خاصة لوزارة العدل والحريات، عبارة عن إستنتاجاته الأولية بعد عرض معتقلي حراك –الريف على أطباء بمبادرة من المجلس الوطني وكذا ظروف إعتقالهم.
 
ونفى ذات المصدر، بتوصل وزارة العدل والحريات بتقرير حول الإحتجاجات وظروف إعتقال نشطاء حراك – الريف كما يتم ترويجه، لكن كانت هناك مراسلة إدارية ''عادية جدا''، سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن قام بها في قضايا أخرى.

 ومن جهة ثانية، قال مصدر مسؤول من داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التقرير الذي يشتغل عليه المجلس، لم يصدر بعد ولم يتم بعثه لأي جهة كانت، وأن التقرير سيتم الإعلان عنه بعد الإنتهاء من صياغته وتتبع الأحداث إلى نهايتها، أي الإبتداء من حادثة وفاة سماك الحسيمة إلى غاية إنتهاء المساطر القانونية والقضائية الجارية جول الموضوع.

 وأضاف ذات المصدر، أن الحكومة سبق لها الإعلان بوجود أوامر ملكية بتطبيق المساطر القضائية طبقا للقوانين المعمول بها، كما أنه يثم التحقيق في أي شكاية أو تصريح للمعتقلين بتعرضهم للتعذيب أو معاملة غير إنسانية في إطار التحقيق.

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