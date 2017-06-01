تفاصيل جديدة حول حريق غابة مديونة بطنجة ﻿

المغرب؛شوف تيفي؛ المندوبية السامية للمياه والغابات؛ محاربة التصحر؛

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وصرح فؤاد عسالي، عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه '' تمت السيطرة بشكل كامل على بؤرتين من البؤر الثلاث للحريق، فيما ستتم السيطرة على البؤرة الأخيرة اليوم''، مبرزا أن الجهود متواصلة من أجل إخماد هذا الحريق.



وذكر بأنه تمت تعبئة حوالي 550 عنصرا من الوقاية المدنية والقوات المساعدة والمندوبية السامية للمياه والغابات، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والسلطات المحلية، فضلا عن استخدام وسائل تقنية أرضية وخمس طائرات (كانادير) و(تيربو تروش) تابعة للقوات الملكية الجوية، من أجل إخماد هذا الحريق.



وأشار المصدر ذاته إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية بلغت قوتها 80 كلم في الساعة، زادا من تعقيد الجهود الرامية للسيطرة على هذا الحريق الذي أتى على حوالي 215 هكتارا من الغطاء الغابوي، مكون على الخصوص من النباتات الثانوية وأشجار الصنوبر.



