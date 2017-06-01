ياربي السلامة..مسلحون بالسيوف هْجموا على قهوة وشرملو شاب بفاس ﻿

شهد حي بنسودة بمدينة فاس، أمس الأحد، واقعة جد خطيرة، بطلها ثلاثة مسلحين بالأسلحة البيضاء ''سيوف''، داهموا أحد المقاهي الشعبية، وقاموا بشرملة شاب من خلال تعرضه لمجموعة من الطعنات في مناطق مختلفة من

''شوف تيفي''

شهد حي بنسودة بمدينة فاس، أمس الأحد، واقعة جد خطيرة، بطلها ثلاثة مسلحين بالأسلحة البيضاء ''سيوف''، داهموا أحد المقاهي الشعبية، وقاموا بشرملة شاب من خلال تعرضه لمجموعة من الطعنات في مناطق مختلفة من جسده.



وحسب ناشري فيديو الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الضحية، تفاجأ بالمعتدين وهم يقومون بتوجيه طعنات له في مناطق مختلفة في جسده بسبب تصفية حسابات بينهم، ليسقط وسط المقهى بوجود عشرات الزبناء غارقا في بحر من الدماء.



وتفاعل أبناء فاس النشطاء مع هذا الفيديو، موضحين أن حي بنسودة والعديد من المدن بالعاصمة العلمية، أصبحت مرتعا للمجرمين والخارجين عن القانون، داعين الأجهزة الأمنية إلى التدخل رالفوري والعاجل لإيقاف جميع المتورطين في ارتكاب الجرائم.