بالفيديو..طلبة جامعة عبد المالك السعدي بطنجة ينظمون وقفة احتجاجية بسبب النقاط ﻿

نظم طلبة جامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة، يومه الاثنين، وقفة احتجاجية، عبروا من خلالها عن غضبهم واستيائهم بسبب نتائج الفصل الحالي والتي كانت حسب اعتقادهم كارثية بكل المقاييس.

"شوف تيفي"

نظم طلبة جامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة، يومه الاثنين، وقفة احتجاجية، عبروا من خلالها عن غضبهم واستيائهم بسبب نتائج الفصل الحالي والتي كانت حسب اعتقادهم كارثية بكل المقاييس.

وحسب أحد الطلاب في اتصال له مع "شوف تيفي" فإن جميع الطلاب، عبروا عن أسفهم الشديد بسبب النقاط المعلن عنها، وأيضا الطريقة التي اجتازا بها الامتحان، بالإضافة إلى معانتهم مع بعض الأساتذة الذين يجبرونهم على اقتناء بعض الكتب الخاصة بهم مقابل اجتياز الامتحان.

وأكد هذا الطالب أن وزارة التعليم العالي، فتحت تحقيق للكشف عن مجموعة من الاختلالات التي تقع داخل الجامعة، وخاصة تلك المتعلقة بالامتحانات والنقاط.