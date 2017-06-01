بن كيران حزين بعد أن اكتشف خيانته في قلب الأمانة العامة ''للبيجيدي'' ﻿

كشفت مصادر جد مقربة من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن عبد الإلاه بن كيران جد حزين ويحس بالشمتة، وفق تعبير لأحد مقربيه، ويشعر أنه طعن من الخلف من طرف قياديين في حزبه كان قد ائتمنهم على أسراره

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كشفت مصادر جد مقربة من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن عبد الإلاه بن كيران جد حزين ويحس بالشمتة، وفق تعبير لأحد مقربيه، ويشعر أنه طعن من الخلف من طرف قياديين في حزبه كان قد ائتمنهم على أسراره وخططه المستقبلية.



وإعترف بن كيران تضيف ذات المصادر بأن استغراقه في الحكومة وقضاياها جعله يفرط في شؤون الحزب الداخلية وضبط التنظيم، وفي لحظات البلوكاج السياسي كانت هناك جهات داخل الأمانة العامة للعدالة والتنمية تتفاوض (...) حول ترتيب مرحلة ما بعد عبد الإلاه بن كيران، من قبل قياديين بارزين في قيادة حزب المصباح.

وإستنادا لذات المصدر المقرب من بن كيران، فالاجتماع العاصف للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الأخير، لم يكن سوى ردة فعل قوية من بنكيران حول ما تراكم من خيانات يحس أنه تعرض لها في محاولة لإقبار مجده السياسي، وهو ما دفعه إلى التفكير في الإستقالة من العمل السياسي والعودة بقوة للحزب لطردهم من الهيئات القيادية بالحزب وتشديد الخناق عليهم في أفق فضحه لجميع الخبايا قبل رحيله.