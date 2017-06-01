فضيحة..تفاصيل حصرية حول اتهام زوجة موظف بإدارة السجون عميد كلية الحقوق بطنجة بابتزازها والتحرس الجنسي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر موثوق أن طالبة متزوجة بموظف بإدارة السجون، تقدمت أخيرا بشكاية لولاية أمن طنجة، تتهم من خلالها عميد كلية الحقوق بنفس المدينة بابتزازها ماديا والتحرش بها جنسيا.

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' من مصدر موثوق أن طالبة متزوجة بموظف بإدارة السجون، تقدمت أخيرا بشكاية لولاية أمن طنجة، تتهم من خلالها عميد كلية الحقوق بنفس المدينة بابتزازها ماديا والتحرش بها جنسيا.



وأكد المصدر ذاته أن تاريخ وضع الشكاية، كان هو الثاني والعشرين من شهر يونيو الماضي، حيث أكدت من خلالها المشتكية أنها تقدمت للجامعة بطلب للتسجيل بالفصل الخاص بـ''الدكتوراه''، وتفاجأت بعميد الكلية، وهو يقوم بابتزازها ماديا ويتحرش بها جنسيا من خلال رسائل نصية عبر تطبيق ''الواتساب''.



وأشار ذات المصدر أن رجال المصلحة الولائية، انتقلوا إلى منزل الطالبة، ووقفوا على غيابها وحضور زوجها الذي يعمل كموظف بإدارة السجون بطنجة وليس ضابط شرطة كما أشارت إليه بعض المعطيات، موضحا أن الزوج أبلغ رجال المصلحة بمرض زوجته وغيابها، ليتم تسليمه طلب استدعاء، تحضر بموجبه إلى ولاية الأمن.



وأكد المصدر نفسه أن الطالبة وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، لم تحضر لمقر الضابطة القضائية بولاية أمن طنجة، من أجل الاستماع لها.