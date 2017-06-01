 فضيحة..تفاصيل حصرية حول اتهام زوجة موظف بإدارة السجون عميد كلية الحقوق بطنجة بابتزازها والتحرس الجنسي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بن كيران حزين بعد أن اكتشف خيانته في قلب الأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك

بن كيران حزين بعد أن اكتشف خيانته في قلب الأمانة العامة ''للبيجيدي''

فضيحة..تفاصيل حصرية حول اتهام زوجة موظف بإدارة السجون عميد كلية الحقوق بطنجة بابتزازها والتحرس الجنسي | حوادث و حقوق

فضيحة..تفاصيل حصرية حول اتهام زوجة موظف بإدارة السجون عميد كلية الحقوق بطنجة بابتزازها والتحرس

عاجل..سيدة تصدم أسرتها وتحاول الانتحار بالخميسات+صور مؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل..سيدة تصدم أسرتها وتحاول الانتحار بالخميسات+صور مؤلمة

عاجل..هذا ما قررته محكمة الاستئناف بفاس بخصوص المعلم المتهم باغتصاب تلميذات قاصرات | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما قررته محكمة الاستئناف بفاس بخصوص المعلم المتهم باغتصاب تلميذات قاصرات

بادرة إنسانية رائعة..شباب طنجة يقدمون المساعدة لرجال الوقاية والقوات العمومية في إخماد النيران ومغاربة يطلقون حملة الغابة نعمة | حوادث و حقوق

بادرة إنسانية رائعة..شباب طنجة يقدمون المساعدة لرجال الوقاية والقوات العمومية في إخماد النيران

حصري.. طائر يتسبب في عرقلة هبوط طائرة قادمة من الحسيمة إلى الدارالبيضاء عبر مطار تطوان وهاشنو وقع | مجتمع

حصري.. طائر يتسبب في عرقلة هبوط طائرة قادمة من الحسيمة إلى الدارالبيضاء عبر مطار تطوان وهاشنو وقع

فضيحة وبالفيديو..شوفو طوبيس ديال نقل المدينة شنو وقع ليه وحياة الركاب في خطر | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو..شوفو طوبيس ديال نقل المدينة شنو وقع ليه وحياة الركاب في خطر

شوفو شحال شْدو من مرشد سياحي مُزور بمراكش | مجتمع

شوفو شحال شْدو من مرشد سياحي مُزور بمراكش

بالفيديو | سكيتش رائع لجاد المالح بمهرجان مراكش للضحك.. | ثقافة و فنون

بالفيديو | سكيتش رائع لجاد المالح بمهرجان مراكش للضحك..

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

فضيحة..تفاصيل حصرية حول اتهام زوجة موظف بإدارة السجون عميد كلية الحقوق بطنجة بابتزازها والتحرس الجنسي

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 16:46 فضيحة..تفاصيل حصرية حول اتهام زوجة موظف بإدارة السجون عميد كلية الحقوق بطنجة بابتزازها والتحرس الجنسي | حوادث و حقوق
فضيحة..تفاصيل حصرية حول اتهام زوجة موظف بإدارة السجون عميد كلية الحقوق بطنجة بابتزازها والتحرس الجنسي
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر موثوق أن طالبة متزوجة بموظف بإدارة السجون، تقدمت أخيرا بشكاية لولاية أمن طنجة، تتهم من خلالها عميد كلية الحقوق بنفس المدينة بابتزازها ماديا والتحرش بها جنسيا.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر موثوق أن طالبة متزوجة بموظف بإدارة السجون، تقدمت أخيرا بشكاية لولاية أمن  طنجة، تتهم من خلالها عميد كلية الحقوق بنفس المدينة  بابتزازها ماديا والتحرش بها جنسيا.

وأكد المصدر ذاته أن تاريخ وضع الشكاية، كان هو الثاني والعشرين من شهر يونيو الماضي، حيث أكدت من خلالها المشتكية أنها تقدمت للجامعة بطلب للتسجيل بالفصل الخاص بـ''الدكتوراه''، وتفاجأت بعميد الكلية، وهو  يقوم بابتزازها ماديا ويتحرش بها جنسيا من خلال رسائل نصية عبر تطبيق ''الواتساب''.

وأشار ذات المصدر أن رجال المصلحة الولائية، انتقلوا إلى منزل الطالبة، ووقفوا على غيابها وحضور زوجها الذي يعمل كموظف بإدارة السجون بطنجة وليس ضابط شرطة كما أشارت إليه بعض المعطيات، موضحا أن الزوج أبلغ رجال المصلحة بمرض زوجته وغيابها، ليتم تسليمه طلب استدعاء، تحضر بموجبه إلى ولاية الأمن.

وأكد المصدر نفسه أن الطالبة وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، لم تحضر لمقر الضابطة القضائية بولاية أمن طنجة، من أجل الاستماع لها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشكاية الواتساب التحرش الجنسي عميد الكلية الواتساب رجال المصلحة الولائية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..سيدة تصدم أسرتها وتحاول الانتحار بالخميسات+صور مؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل..سيدة تصدم أسرتها وتحاول الانتحار بالخميسات+صور مؤلمة

عاجل..هذا ما قررته محكمة الاستئناف بفاس بخصوص المعلم المتهم باغتصاب تلميذات قاصرات | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما قررته محكمة الاستئناف بفاس بخصوص المعلم المتهم باغتصاب تلميذات قاصرات

بادرة إنسانية رائعة..شباب طنجة يقدمون المساعدة لرجال الوقاية والقوات العمومية في إخماد النيران ومغاربة يطلقون حملة الغابة نعمة | حوادث و حقوق

بادرة إنسانية رائعة..شباب طنجة يقدمون المساعدة لرجال الوقاية والقوات العمومية في إخماد النيران ومغاربة يطلقون حملة ''الغابة نعمة''

فضيحة وبالفيديو..شوفو طوبيس ديال نقل المدينة شنو وقع ليه وحياة الركاب في خطر | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو..شوفو طوبيس ديال نقل المدينة شنو وقع ليه وحياة الركاب في خطر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

وقفة احتجاجية تزامنا مع تأجيل النظر في قضية عادل الكرطومي وعادل لبداحي إلى غاية العاشر من شهر يوليوز الجاري أمام محكمة عين السبع | بــووز
منذ 1 دقيقة

وقفة احتجاجية تزامنا مع تأجيل النظر في قضية عادل الكرطومي وعادل لبداحي إلى غاية العاشر من شهر يوليوز الجاري أمام محكمة عين السبع

تزامنا مع محاكمة المعلم المتهم باغتصاب تلميذاته.. تصريح جد خطير من أب إحدى المتضررات..هاذ الأستاذ مُلحد وكان كايمارس الجنس على بناتنا فرمضان و بالدليل | بــووز

تزامنا مع محاكمة المعلم المتهم باغتصاب تلميذاته.. تصريح جد خطير من أب إحدى المتضررات..هاذ الأستاذ مُلحد وكان كايمارس الجنس على بناتنا فرمضان و بالدليل

مغربي ارتبط بفتاة تايلاندية قاصر فدخل السجن بسببها.. وعندما خرج أطلق هذا الفيديو كليب بعنوان قاصرة | قنوات أخرى

مغربي ارتبط بفتاة تايلاندية قاصر فدخل السجن بسببها.. وعندما خرج أطلق هذا الفيديو كليب بعنوان ''قاصرة''

بالفيديو..سكران قتل صاحبتو بالعصا فكازا بالليل و الناس كَيْفكو | قنوات أخرى

بالفيديو..سكران قتل صاحبتو بالعصا فكازا بالليل و الناس كَيْفكو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بن كيران حزين بعد أن اكتشف خيانته في قلب الأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك
منذ 8 دقائق

بن كيران حزين بعد أن اكتشف خيانته في قلب الأمانة العامة ''للبيجيدي''

فضيحة..تفاصيل حصرية حول اتهام زوجة موظف بإدارة السجون عميد كلية الحقوق بطنجة بابتزازها والتحرس الجنسي | حوادث و حقوق

فضيحة..تفاصيل حصرية حول اتهام زوجة موظف بإدارة السجون عميد كلية الحقوق بطنجة بابتزازها والتحرس

عاجل..سيدة تصدم أسرتها وتحاول الانتحار بالخميسات+صور مؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل..سيدة تصدم أسرتها وتحاول الانتحار بالخميسات+صور مؤلمة

عاجل..هذا ما قررته محكمة الاستئناف بفاس بخصوص المعلم المتهم باغتصاب تلميذات قاصرات | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما قررته محكمة الاستئناف بفاس بخصوص المعلم المتهم باغتصاب تلميذات قاصرات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.