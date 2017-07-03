عاجل..سيدة تصدم أسرتها وتحاول الانتحار بالخميسات+صور مؤلمة ﻿

شهد دوار المعازيز، بمدينة الخميسات، قبل قليل من يومه الاثنين، واقعة خطيرة، أدخلت الرعب والهلع الشديد إلى قلوب الساكنة، عقب قيام سيدة في عقدها الرابع، بمحاولة للانتحار من خلال إلقاء نفسها من نافذة

''شوف تيفي''



شهد دوار المعازيز، بمدينة الخميسات، قبل قليل من يومه الاثنين، واقعة خطيرة، أدخلت الرعب والهلع الشديد إلى قلوب الساكنة، عقب قيام سيدة في عقدها الرابع، بمحاولة للانتحار من خلال إلقاء نفسها من نافذة الطابق الرابع لمنزل أسرتها.



وحسب المعطيات الخاصة بهذه الواقعة، فإن السيدة التي من المحتل أن تكون تعاني من مرض نفسي، أقدمت في غفلة من أسرتها بإلقاء نفسها، ما تسبب في إصابتها بجروح وكسور جد خطيرة على مستوى الرأس.

وفور وقوع الحادث، تجمع جيران السيدة وأسرتها التي صدمت من هول المنظر حولها، قبل أن تحل مصالح الدرك الملكي التي عاينت السيدة التي تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى ما بين الحياة والموت.



