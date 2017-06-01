عاجل..هذا ما قررته محكمة الاستئناف بفاس بخصوص المعلم المتهم باغتصاب تلميذات قاصرات ﻿

المغرب؛شوف تيفي؛ محكمة الاستئناف؛ المعلم؛ سهب الورد؛ الضحايا؛

''شوف تيفي''



قضت محكمة الاستئناف بفاس، يومه الاثنين، بتأجيل النظر في قضية ''المعلم'' المتهم باغتصاب تلميذاته داخل مؤسسة بمنطقة سهب الورد، إلى غاية الثاني عشر من شهر يوليوز الجاري.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن جلسة اليوم، عرفت تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، نُظمت من طرف عائلات الضحايا والجمعيات الحقوقية التي طالبت باعتقال المعلم المتابع في حالة سراح.



تجدر الإشارة إلى أن ''المعلم''، نفى التهم الموجهة إليه في تصريح أدلى به لقناة ''شوف تيفي''، في حين أكدت أمهات التلميذات تعرض بناتهن للاغتصاب والتحرش الجنسي من طرف المذكور داخل القسم وهو الأمر الذي أكدته الشواهد الطبية المحصل عليها.