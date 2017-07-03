بادرة إنسانية رائعة..شباب طنجة يقدمون المساعدة لرجال الوقاية والقوات العمومية في إخماد النيران ومغاربة يطلقون حملة ''الغابة نعمة'' ﻿

بعد ثلاثة أيام من محاولات رجال الوقاية المدنية إخماد النيران المندلعة بغابة مديونة بطنجة، قام شباب من المدينة الشمالية ببادرة إنسانية، تتمثل في تقديم المياه المعدنية والأكل لرجال الوقاية

''شوف تيفي''



بعد ثلاثة أيام من محاولات رجال الوقاية المدنية إخماد النيران المندلعة بغابة مديونة بطنجة، قام شباب من المدينة الشمالية ببادرة إنسانية، تتمثل في تقديم المياه المعدنية والأكل لرجال الوقاية والقوات العمومية المرابطين بعين المكان، وأيضا تقديم يد المساعدة لهم في إخماد النيران.



ومن جهة أخرى، قرر مغاربة نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق حملة فايسبوكية جديدة تحت عنوان ''الغابة نعمة''، طالب من خلالها الجميع بالحفاظ على الغطاء النباتي بالمغرب، وأيضا باقتناء أشجار وغرسها بغابة المديونة التي تضررت بشكل كبير.



تجدر الإشارة إلى أن حريقا مهولا، اندلع بغابة مديونة بمدينة طنجة، تسبب في خسائر جسيمة نظرا لضياع هكتارات من الغطاء النباتي الموجود بالقرب من شاطئ أشقارة.