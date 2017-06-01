حصري.. طائر يتسبب في عرقلة هبوط طائرة قادمة من الحسيمة إلى الدارالبيضاء عبر مطار تطوان وهاشنو وقع ﻿

شوف تيفي:م غ
علمت " شوف تيفي" من مصادر داخل الخطوط الملكية المغربية، أن طائرة تابعة لها كانت قادمة من الحسيمة في اتجاه الدارالبيضاء عبر مدينة تطوان، توقفت حوالي ساعة بسبب طائر علق داخلها يوم أمس الأحد.
و قد تمكن عاملوا الصيانة بمطار سانية الرمل بتطوان، حسب مصدرنا، من استخراج الطائر الذي عرقل هبوط الطائرة من محركها قبل أن تُقلع في اتجاه مدينة الدارالبيضاء.
و لم يتم حسب مصادرنا تسجيل أية شكاية من طرف الركاب الذين تفهموا الأمر قبل إقلاع الطائرة في ظروف جيدة.
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