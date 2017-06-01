فضيحة وبالفيديو..شوفو طوبيس ديال نقل المدينة شنو وقع ليه وحياة الركاب في خطر ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة تعرض حافلة تابعة لنقل المدينة بالدارالبيضاء لحادث خطير، يتمثل في وقوع عطب بعجلتها الأمامية التي خرجت عن مكانها.

''شوف تيفي''



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة تعرض حافلة تابعة لنقل المدينة بالدارالبيضاء لحادث خطير، يتمثل في وقوع عطب بعجلتها الأمامية التي خرجت عن مكانها.



وحسب صاحب الفيديو الذي التقط تفاصيله بواسطة هاتفه النقال، فإن الحالة الميكانية سيئة جدا للحافلة، وهو ما تسبب في خروج العجلة عن مكانها، موضحا أن مثل هذه الأمور تهدد حياة الركاب وحياة السائق.



وتفاعل الآف من البيضاويين مع هذا الفيديو المثير، موضحين أن حافلات النقل العمومي بالبيضاء ومن بينها حافلة نقل المدينة، وصلت لنهاية الخدمة وعلى السلطات المحلية المسيرة للشأن العام بالعاصمة الاقتصادية التدخل السريع لإيجاد حل ينهي معاناة الساكنة مع هذه الحافلات التي تتعرض لأعطاب بشكل يومي، بالإضافة إلى قلتها والاكتضاض الحاصل بها.