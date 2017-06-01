 فضيحة وبالفيديو..شوفو طوبيس ديال نقل المدينة شنو وقع ليه وحياة الركاب في خطر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بن كيران حزين بعد أن اكتشف خيانته في قلب الأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك

بن كيران حزين بعد أن اكتشف خيانته في قلب الأمانة العامة ''للبيجيدي''

فضيحة..تفاصيل حصرية حول اتهام زوجة موظف بإدارة السجون عميد كلية الحقوق بطنجة بابتزازها والتحرس الجنسي | حوادث و حقوق

فضيحة..تفاصيل حصرية حول اتهام زوجة موظف بإدارة السجون عميد كلية الحقوق بطنجة بابتزازها والتحرس

عاجل..سيدة تصدم أسرتها وتحاول الانتحار بالخميسات+صور مؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل..سيدة تصدم أسرتها وتحاول الانتحار بالخميسات+صور مؤلمة

عاجل..هذا ما قررته محكمة الاستئناف بفاس بخصوص المعلم المتهم باغتصاب تلميذات قاصرات | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما قررته محكمة الاستئناف بفاس بخصوص المعلم المتهم باغتصاب تلميذات قاصرات

بادرة إنسانية رائعة..شباب طنجة يقدمون المساعدة لرجال الوقاية والقوات العمومية في إخماد النيران ومغاربة يطلقون حملة الغابة نعمة | حوادث و حقوق

بادرة إنسانية رائعة..شباب طنجة يقدمون المساعدة لرجال الوقاية والقوات العمومية في إخماد النيران

حصري.. طائر يتسبب في عرقلة هبوط طائرة قادمة من الحسيمة إلى الدارالبيضاء عبر مطار تطوان وهاشنو وقع | مجتمع

حصري.. طائر يتسبب في عرقلة هبوط طائرة قادمة من الحسيمة إلى الدارالبيضاء عبر مطار تطوان وهاشنو وقع

فضيحة وبالفيديو..شوفو طوبيس ديال نقل المدينة شنو وقع ليه وحياة الركاب في خطر | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو..شوفو طوبيس ديال نقل المدينة شنو وقع ليه وحياة الركاب في خطر

شوفو شحال شْدو من مرشد سياحي مُزور بمراكش | مجتمع

شوفو شحال شْدو من مرشد سياحي مُزور بمراكش

بالفيديو | سكيتش رائع لجاد المالح بمهرجان مراكش للضحك.. | ثقافة و فنون

بالفيديو | سكيتش رائع لجاد المالح بمهرجان مراكش للضحك..

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

فضيحة وبالفيديو..شوفو طوبيس ديال نقل المدينة شنو وقع ليه وحياة الركاب في خطر

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 16:20 فضيحة وبالفيديو..شوفو طوبيس ديال نقل المدينة شنو وقع ليه وحياة الركاب في خطر | حوادث و حقوق
فضيحة وبالفيديو..شوفو طوبيس ديال نقل المدينة شنو وقع ليه وحياة الركاب في خطر
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة تعرض حافلة تابعة لنقل المدينة بالدارالبيضاء لحادث خطير، يتمثل في وقوع عطب بعجلتها الأمامية التي خرجت عن مكانها.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة تعرض حافلة تابعة لنقل المدينة بالدارالبيضاء  لحادث خطير، يتمثل في وقوع عطب بعجلتها الأمامية التي خرجت عن مكانها.

وحسب صاحب الفيديو الذي التقط تفاصيله بواسطة  هاتفه النقال، فإن الحالة الميكانية سيئة جدا للحافلة، وهو ما تسبب في خروج العجلة عن مكانها، موضحا أن مثل هذه الأمور تهدد حياة الركاب وحياة السائق.

وتفاعل الآف من البيضاويين مع هذا الفيديو المثير، موضحين أن حافلات النقل العمومي بالبيضاء ومن بينها حافلة نقل المدينة، وصلت لنهاية الخدمة وعلى السلطات المحلية المسيرة للشأن العام بالعاصمة الاقتصادية التدخل السريع لإيجاد حل ينهي معاناة الساكنة مع هذه الحافلات التي تتعرض لأعطاب بشكل يومي، بالإضافة إلى قلتها والاكتضاض الحاصل بها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي نقل المدينة العجلة الركاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فضيحة..تفاصيل حصرية حول اتهام زوجة موظف بإدارة السجون عميد كلية الحقوق بطنجة بابتزازها والتحرس الجنسي | حوادث و حقوق

فضيحة..تفاصيل حصرية حول اتهام زوجة موظف بإدارة السجون عميد كلية الحقوق بطنجة بابتزازها والتحرس الجنسي

عاجل..سيدة تصدم أسرتها وتحاول الانتحار بالخميسات+صور مؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل..سيدة تصدم أسرتها وتحاول الانتحار بالخميسات+صور مؤلمة

عاجل..هذا ما قررته محكمة الاستئناف بفاس بخصوص المعلم المتهم باغتصاب تلميذات قاصرات | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما قررته محكمة الاستئناف بفاس بخصوص المعلم المتهم باغتصاب تلميذات قاصرات

بادرة إنسانية رائعة..شباب طنجة يقدمون المساعدة لرجال الوقاية والقوات العمومية في إخماد النيران ومغاربة يطلقون حملة الغابة نعمة | حوادث و حقوق

بادرة إنسانية رائعة..شباب طنجة يقدمون المساعدة لرجال الوقاية والقوات العمومية في إخماد النيران ومغاربة يطلقون حملة ''الغابة نعمة''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

وقفة احتجاجية تزامنا مع تأجيل النظر في قضية عادل الكرطومي وعادل لبداحي إلى غاية العاشر من شهر يوليوز الجاري أمام محكمة عين السبع | بــووز
منذ 3 دقائق

وقفة احتجاجية تزامنا مع تأجيل النظر في قضية عادل الكرطومي وعادل لبداحي إلى غاية العاشر من شهر يوليوز الجاري أمام محكمة عين السبع

تزامنا مع محاكمة المعلم المتهم باغتصاب تلميذاته.. تصريح جد خطير من أب إحدى المتضررات..هاذ الأستاذ مُلحد وكان كايمارس الجنس على بناتنا فرمضان و بالدليل | بــووز

تزامنا مع محاكمة المعلم المتهم باغتصاب تلميذاته.. تصريح جد خطير من أب إحدى المتضررات..هاذ الأستاذ مُلحد وكان كايمارس الجنس على بناتنا فرمضان و بالدليل

مغربي ارتبط بفتاة تايلاندية قاصر فدخل السجن بسببها.. وعندما خرج أطلق هذا الفيديو كليب بعنوان قاصرة | قنوات أخرى

مغربي ارتبط بفتاة تايلاندية قاصر فدخل السجن بسببها.. وعندما خرج أطلق هذا الفيديو كليب بعنوان ''قاصرة''

بالفيديو..سكران قتل صاحبتو بالعصا فكازا بالليل و الناس كَيْفكو | قنوات أخرى

بالفيديو..سكران قتل صاحبتو بالعصا فكازا بالليل و الناس كَيْفكو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بن كيران حزين بعد أن اكتشف خيانته في قلب الأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك
منذ 10 دقائق

بن كيران حزين بعد أن اكتشف خيانته في قلب الأمانة العامة ''للبيجيدي''

فضيحة..تفاصيل حصرية حول اتهام زوجة موظف بإدارة السجون عميد كلية الحقوق بطنجة بابتزازها والتحرس الجنسي | حوادث و حقوق

فضيحة..تفاصيل حصرية حول اتهام زوجة موظف بإدارة السجون عميد كلية الحقوق بطنجة بابتزازها والتحرس

عاجل..سيدة تصدم أسرتها وتحاول الانتحار بالخميسات+صور مؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل..سيدة تصدم أسرتها وتحاول الانتحار بالخميسات+صور مؤلمة

عاجل..هذا ما قررته محكمة الاستئناف بفاس بخصوص المعلم المتهم باغتصاب تلميذات قاصرات | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما قررته محكمة الاستئناف بفاس بخصوص المعلم المتهم باغتصاب تلميذات قاصرات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.