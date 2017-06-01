شوفو شحال شْدو من مرشد سياحي مُزور بمراكش ﻿

أوقفت عناصر الفرقة السياحية التابعة لولاية أمن مراكش خلال الشهر الماضي 283 شخصا من أجل الإرشاد السياحي غير المرخص.

شوف تيفي



أوقفت عناصر الفرقة السياحية التابعة لولاية أمن مراكش خلال الشهر الماضي 283 شخصا من أجل الإرشاد السياحي غير المرخص.



وحسب بلاغ لولاية أمن مراكش فقد تمكنت هذه الفرقة، أيضا، خلال نفس الفترة من توقيف 5 أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الوطني، و20 شخصا من أجل السرقة و11 شخصا من أجل حيازة مواد مخدرة و13 من أجل العنف، و65 آخرين من أجل البيع بالتجوال و33 من أجل التسول و43 قاصرا من أجل التسول و11 من أجل التشرد، إلى جانب التحقق من هوية 517 شخصا.



كما أوقفت 25 شخصا من أجل الاختلال العقلي و6 آخرين من أجل لعب القمار وضبط 8 مخالفات مرتبطة بقانون السير.

من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن عناصر الفرقة السياحية نجحت خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي في إطار محاربة استباقية ودائمة للجريمة بشتى أنواعها بغرض توفير الأمن والأمان لزوار مدينة مراكش سواء المغاربة أو الأجانب، من فك لغز عملية سرقة موصوفة استهدفت سائحة فرنسية في زمن قياسي لم يتجاوز 24 ساعة، مستغلين في ذلك أبحاث ميدانية مكثفة خلال الساعات الأولى التي عقبت فعل السرقة، أسفرت عن اعتقال الأضناء وإحالتهم على الشرطة القضائية واسترجاع الضحية لمسروقاتها كاملة مما خلف ارتياحا في نفس السائحة و مرافقيها.



كما أحبطت دورية تابعة للفرقة السياحية، خلال نفس الفترة، عملية سرقة بالخطف تعرضت لها سائحة إسبانية بالقرب من عرصة مولاي عبد السلام بعدما تمكن أفراد الدورية من إيقاف الجاني الذي أحيل على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث وحجز المسروق وتسليمه لصاحبته بعد إشعار النيابة العامة المختصة.



في نفس السياق، تمكنت عناصر هذه الفرقة كذلك من إيقاف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل السرقة الموصوفة من طرف مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء.



أمام بخصوص محاربة جرائم المخدرات، فقد قامت عناصر الفرقة السياحية، خلال الفترة المذكورة، بإيقاف ثلاثة أشخاص متورطين في هذا النوع من الجرائم في ثلاث عمليات متفرقة مكنت من حجز 175 غرام من مخدر الشيرا و 150 كيس بلاستيكي من مسحوق التبغ المهرب معدة للبيع.

وموازاة مع التدخلات الزجرية والعمليات النوعية المنجزة من طرف عناصر هذه الفرقة، فقد نجحت كذلك في إحدى أبرز المهام التي تضطلع بها الفرقة السياحية، في إطار مقاربة وقائية، والمتجلية في مواكبة المجموعات السياحية في مختلف مآثر ودروب وأزقة مدينة مراكش مع توفير الحماية الضرورية لها لما في ذلك من انعكاس إيجابي على القطاع السياحي بالمدينة وسمعة المملكة.