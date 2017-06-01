زوجة ضابط تتهم عميد كلية الحقوق بتطوان بابتزازها بالجنس و المال مقابل التسجيل بسلك الدكتوراه ﻿

نفى مصدر قضائي من مدينة تطوان، توصل السلطات المختصة بأية شكاية إلى حدود هذه اللحظات من طرف طالبة وزوجة ضابط للشرطة القضائية، تتهم فيها عميد كلية الحقوق بابتزازها بالجنس والمال مقابل التسجيل بسلك

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نفى مصدر قضائي من مدينة تطوان، توصل السلطات المختصة بأية شكاية إلى حدود هذه اللحظات من طرف طالبة وزوجة ضابط للشرطة القضائية، تتهم فيها عميد كلية الحقوق بابتزازها بالجنس والمال مقابل التسجيل بسلك الدكتوراه.



وحسب مصادر من داخل كلية الحقوق، فالموضوع إلى حدود هذه اللحظات هو فقط من أجل تصفية حسابات حول منصب عمادة كلية الحقوق، تتدخل فيه أطراف تنتمي لنقابات وأحزاب سياسية، تتصارع في الخفاء من أجل نيل المنصب.



وأوضحت ذات المصادر، أن كل مايتم ترويجه حول الموضوع يبقى مجرد إشاعات، حيث أن العميد وكذا الطالبة لم يتقدموا بشكاية للسلطات المختصة للتحقيق في الموضوع، خاصة وأنه يتعلق بمنصب إداري وتربوي مهم وهو عمادة كلية الحقوق.



وأضاف ذات المصدر، أن إبتزاز الطالبات بالجنس والمال مقابل الحصول على الشواهد العليا، بدأ يطفو للسطح داخل الجامعات المغربية، لكن إثبات وجوده على أرض الواقع يتطلب تفعيل المساطر القانونية والمتمثلة في وضع شكاية لدى السلطات المختصة الكفيلة بإثبات الحقيقة، وليس صفحات الفايسبوك.