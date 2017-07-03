خطير وبالفيديو..كسيدة خايبة في طنجة: طاكسي تْعجن وهاشنو وقع ﻿

شهد شارع بلخيري الرابط بين منطقتي دار التونسي والجيراري بمدينة طنجة، يومه الاثنين، حادثة سير جد خطيرة، عقب وقوع اصطدام بين سيارة نقل للعمل وسيارة أجرة ''طاكسي صغيرة''.

''شوف تيفي''



شهد شارع بلخيري الرابط بين منطقتي دار التونسي والجيراري بمدينة طنجة، يومه الاثنين، حادثة سير جد خطيرة، عقب وقوع اصطدام بين سيارة نقل للعمل وسيارة أجرة ''طاكسي صغيرة''.

وحسب المعطيات الأولى بخصوص هذا الحادث، فإن عدم احترام علامات المرور والسرعة المفرطة، كان سببا في وقوع الحادث، الذي أسفر عن خسائر مادية جسيمة خاصة بسيارة الأجرة التي تهشمت بالكامل.



وبالرغم من خطورة الحادث، فإنه لم يخلف خسائر بالأوراح، إلا أن سائق سيارة الأجرة وركاب كانوا برفقته، أصيبوا بجروح جد خطيرة، تم على إثرها نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.