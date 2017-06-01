مندوبو القطاعات الحكومية يحُلون بوزارة الداخلية في إطار التحقيقات حول مشاريع الحسيمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مندوبي القطاعات الحكومية الموقعة على ''برنامج الحسيمة منارة المتوسط'' حلوا صبيحة اليوم الإثنين، ضيوفا على مقر وزارة الداخلية في إطار الإجتماعات الماراطونية التي تشرف عليها اللجنة

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن مندوبي القطاعات الحكومية الموقعة على "برنامج الحسيمة منارة المتوسط" حلوا صبيحة اليوم الإثنين، ضيوفا على مقر وزارة الداخلية في إطار الإجتماعات الماراطونية التي تشرف عليها اللجنة المشكلة من مفتشتي وزارة الداخلية والمالية بعد التعليمات الملكية الصادرة عقب المجلس الوزاري الأخير.



وأوضحت مصادر "شوف تيفي" أن الإجتماعات مع مندوبي القطاعات الحكومية، ستستمر طيلة الأسبوع الجاري، حيث يتم جرد جميع التدابير المنجزة على الأرض، لإكتشاف خلل تعثر بعض المشاريع وكذا تأخر وثيرة إنجازها، لتحديد الخلل بشكل دقيق والجهة المسؤولة عنه.



وكانت يومية “المساء” في عددها ليوم الإثنين، كشفت أن اللجنة المكلفة بالتحقيق، والتي التحقت بها زينب العدوي بصفتها مفتشا عاما للإدارة الترابية، والتي راكمت خبرة طويلة على مستوى المجلس الأعلى للحسابات، استمعت إلى كتاب عامين في القطاعات المعنية، إلى جانب مديري ورؤساء الأقسام المسؤولة عن الصفقات والمشاريع التي تمت برمجتها.





