بالصورة..فتح تحقيق بعد تعرض تلميذ راسب للإهانة من خلال نشر اسمه في لائحة النتائج بأزيلال..وهذه هي التفاصيل ﻿

قررت أكاديمية التربية و التكوين بجهة بني ملال – خنيفرة مباشرة بعد تداول صورة لسبورة نتائج امتحانات السادس بمدرسة تيديلي فطواكة، فتح تحقيق في الموضوع، حيث من المنتظر، أن يتم اتخاذ تدابير مهمة في حق

''شوف تيفي''



قررت أكاديمية التربية و التكوين بجهة بني ملال – خنيفرة مباشرة بعد تداول صورة لسبورة نتائج امتحانات السادس بمدرسة تيديلي فطواكة، فتح تحقيق في الموضوع، حيث من المنتظر، أن يتم اتخاذ تدابير مهمة في حق من قام بكتابة اسم التلميذ الراسب.



وحسب بيان توصلت به ''شوف تيفي'' فإنه و على إثر تداول بعض المواقع الالكترونية لصورة لوحة لنتائج امتحانات السادس بإحدى المؤسسات الابتدائية التابعة للمديرية الإقليمية بأزيلال والتي تعرض اسم أحد التلاميذ الراسبين في الامتحان عوض الإعلان عن أسماء الناجحين، فإن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، تعلن أن المديريات الإقليمية بالجهة -وفي إطار حرصها على حسن تدبير عملية الإعلان عن النتائج – تعمل سنويا على طبع وإرسال نتائج امتحانات السادس ابتدائي لجميع المؤسسات الابتدائية من أجل نشرها بالمؤسسات الابتدائية باعتماد النسخ الجاهزة المتوصل بها من المديريات الإقليمية، وذلك على غرار باقي الأسلاك التعليمية.



وأوضح البيان أن الأكاديمية، أكدت بأنها بمجرد علمها بهذا الأمر، وبتنسيق مع المديرية الإقليمية لأزيلال، بادرت إلى ربط الاتصال بالإدارة التربوية، وتم التأكد من أن المؤسسة قامت فعليا بتصحيح الوضعية، وإعادة نشر نتائج التلميذات والتلاميذ الناجحين فقط، مشيرا إلى أن الأكاديمية ستعمل على ايفاد لجنة للبحث والتقصي وتحديد المسؤوليات من أجل اتخاذ الإجراءات التأديبية الإدارية اللازمة.



وأكد البيان من خلال التداعيات السلبية لهذا الحدث على التلاميذ المتعثرين وأسرهم، وفي إطار الإجراءات الاحترازية لتفادي تكرار مثل هذه التصرفات اللاتربوية، فقد عممت الأكاديمية مراسلة مستعجلة لجميع مديري المؤسسات التعليمية الابتدائية لإثارة انتباههم وتحسيسهم حول هذا الإجراء، وأهابت بالجميع من مسؤولين إداريين وتربويين، ومجتمع مدني، ووسائل الإعلام التعامل مع هذا الموضوع بشكل يراعي مصلحة التلميذ المعني، والحد من تداعياته السلبية عليه وعلى مساره الدراسي، مؤكدة أي الأكاديمية بأنها قررت وانصافا للتلميذ المعني، مواكبته في الموسم الدراسي المقبل، وتقديم الدعم التربوي اللازم من أجل مواصلة مساره الدراسي في أحسن الظروف.