حصري..الملك محمد السادس قريبا بمدينة الحسيمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الملك محمد السادس سيحل بمدينة الحسيمة في الأسابيع القليلة القادمة، في إطار زيارة سيقضي خلالها أياما بالمدينة.

شوف تيفي





علمت "شوف تيفي" أن الملك محمد السادس سيحل بمدينة الحسيمة في الأسابيع القليلة القادمة، في إطار زيارة سيقضي خلالها أياما بالمدينة.



وأضافت مصادر مطلعة، أن الأشغال إنطلقت بشوارع وأزقة الحسيمة ترقبا للزيارة الملكية التي ستشهدها المدينة، حيث سبق للملك محمد السادس أن قضى أياما داخل خيمة نصبت بالمدينة إبان الزلزال الذي ضرب المنطقة.



كما سبق للملك محمد السادس أن قضى جزءا من عطلته الصيفية بشاطئ "بوسكور" بمدينة الحسيمة، والذي تردد عليها مرات عدة.





