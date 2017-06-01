 عاجل: وزارة الصحة تزف الخبر السار لمرضى السرطان و الأمراض المزمنة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: وزارة الصحة تزف الخبر السار لمرضى السرطان و الأمراض المزمنة | مجتمع

عاجل: وزارة الصحة تزف الخبر السار لمرضى السرطان و الأمراض المزمنة

بالفيديو.. لحظة القبض على شبكة للدعارة قتلو بوليسي‎ | حوادث و حقوق

بالفيديو.. لحظة القبض على شبكة للدعارة قتلو بوليسي‎

عاجـــــل.. فاجعة تهز شفشاون + صور ممنوعة على أصحاب القلوب الضعيفة | حوادث و حقوق

عاجـــــل.. فاجعة تهز شفشاون + صور ممنوعة على أصحاب القلوب الضعيفة

بالفيديو..عملية سرقة خطيرة وعلى المباشر في مدينة طنجة‎ | حوادث و حقوق

بالفيديو..عملية سرقة خطيرة وعلى المباشر في مدينة طنجة‎

الملك محمد السادس: مستقبل إفريقيا يبقى رهينا بشبابه | بوليتيك

الملك محمد السادس: مستقبل إفريقيا يبقى رهينا بشبابه

بعد العطلة..العثماني أمام مجلس المستشارين بسبب السياسة العمومية | بوليتيك

بعد العطلة..العثماني أمام مجلس المستشارين بسبب السياسة العمومية

حصري: بطل مغربي في رياضة الباركور رفقة الفنانة سعيدة شرف ومجموعة من المشاهير يستعدون لخوض تحديات جديدة في هذا البرنامج | ثقافة و فنون

حصري: بطل مغربي في رياضة ''الباركور'' رفقة الفنانة سعيدة شرف ومجموعة من المشاهير يستعدون لخوض

أديس أبابا .. افتتاح أشغال القمة 29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بمشاركة الأمير مولاي رشيد الذي يمثل الملك محمد السادس | دولي

أديس أبابا .. افتتاح أشغال القمة 29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بمشاركة الأمير مولاي رشيد

المندوبية السامية للمياه والغابات تحصي حرائقها التي وصلت إلى 96 حريقا اجتاحت 145 هكتارا خلال الفصل الأول من السنة الجارية | مجتمع

المندوبية السامية للمياه والغابات تحصي حرائقها التي وصلت إلى 96 حريقا اجتاحت 145 هكتارا خلال الفصل

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

عاجل: وزارة الصحة تزف الخبر السار لمرضى السرطان و الأمراض المزمنة

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 15:31 عاجل: وزارة الصحة تزف الخبر السار لمرضى السرطان و الأمراض المزمنة | مجتمع
عاجل: وزارة الصحة تزف الخبر السار لمرضى السرطان و الأمراض المزمنة
قررت وزارة الصحة تخفيض ثمن 54 دواء لعلاج أمراض مزمنة وبعض السرطانات، في انتظار تخفيض أثمنة أدوية أخرى، حيث وصلت نسبة التخفيض في أسعار بعض الأدوية إلى 46 في المائة.


شوف تيفي:

قررت وزارة الصحة تخفيض ثمن 54 دواء لعلاج أمراض مزمنة وبعض السرطانات، في انتظار تخفيض أثمنة أدوية أخرى، حيث وصلت نسبة التخفيض في أسعار بعض الأدوية إلى 46 في المائة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا التخفيض يهم بالخصوص، الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، كأمراض الضغط الدموي والسكري وبعض الأمراض الالتهابية والأمراض المعدية وأمراض الجهاز الهضمي والأدوية الخاصة بتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم والمضادات الحيوية إلى جانب أدوية بعض أنواع السرطانات.

وأضاف المصدر أن الوزارة تواصل، وفي إطار تفعيل السياسة الدوائية الوطنية، تخفيض أثمنة الأدوية بغرض تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى الدواء، والتخفيف من عبء نفقات التغطية الصحية.

يذكر أن وزارة الصحة عملت، منذ إصدار المرسوم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفية تحديد أسعار الأدوية، على تخفيض أثمنة أكثر من 3600 دواء. وساهم في إنجاح هذا الإصلاح مهنيو القطاع الدوائي من مختبرات وموزعي الأدوية والصيادلة.

وجددت وزارة الصحة التأكيد على أن السياسة الدوائية الوطنية التي سطرتها تهدف إلى تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية في هذا المجال، بهدف ضمان ولوج عادل للأدوية والعلاجات لفائدة كل المواطنات والمواطنين.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب السرطان أدوية تنخفيض

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

المندوبية السامية للمياه والغابات تحصي حرائقها التي وصلت إلى 96 حريقا اجتاحت 145 هكتارا خلال الفصل الأول من السنة الجارية | مجتمع

المندوبية السامية للمياه والغابات تحصي حرائقها التي وصلت إلى 96 حريقا اجتاحت 145 هكتارا خلال الفصل الأول من السنة الجارية

إدارة السجن المحلي بالناظور تكشف حقيقة الاعتداء على بعض معتقلي حراك الريف | مجتمع

إدارة السجن المحلي بالناظور تكشف حقيقة الاعتداء على بعض معتقلي حراك الريف

عاجل..هذا ما قررته المحكمة بخصوص الكرطومي ولبداحي..وهذه هي التهم الثقلية الموجهة لهما | مجتمع

عاجل..هذا ما قررته المحكمة بخصوص الكرطومي ولبداحي..وهذه هي التهم الثقلية الموجهة لهما

بالصور. مخلفات الطاقة الحرارية بجرادة تُحول حياة الساكنة إلى جحيم أسود | مجتمع

بالصور. مخلفات الطاقة الحرارية بجرادة تُحول حياة الساكنة إلى جحيم أسود

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. ساجد في قلب شاطئ كيمادو بالحسيمة | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

بالفيديو.. ساجد في قلب شاطئ ''كيمادو'' بالحسيمة

وجدة تعيش على إيقاع المهرجان الشبابي كارفور | خارج البلاطو

وجدة تعيش على إيقاع المهرجان الشبابي ''كارفور''

بالفيديو.. انطلاق البرنامج الوطني للتخييم 2017 من مكناس | قنوات أخرى

بالفيديو.. انطلاق البرنامج الوطني للتخييم 2017 من مكناس

بالفيديو.. الأمير رشيد يحل بأديس أبابا لتمثيل الملك محمد السادس في قمة الاتحاد الافريقي | قنوات أخرى

بالفيديو.. الأمير رشيد يحل بأديس أبابا لتمثيل الملك محمد السادس في قمة الاتحاد الافريقي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: وزارة الصحة تزف الخبر السار لمرضى السرطان و الأمراض المزمنة | مجتمع
منذ 9 دقائق

عاجل: وزارة الصحة تزف الخبر السار لمرضى السرطان و الأمراض المزمنة

بالفيديو.. لحظة القبض على شبكة للدعارة قتلو بوليسي‎ | حوادث و حقوق

بالفيديو.. لحظة القبض على شبكة للدعارة قتلو بوليسي‎

عاجـــــل.. فاجعة تهز شفشاون + صور ممنوعة على أصحاب القلوب الضعيفة | حوادث و حقوق

عاجـــــل.. فاجعة تهز شفشاون + صور ممنوعة على أصحاب القلوب الضعيفة

بالفيديو..عملية سرقة خطيرة وعلى المباشر في مدينة طنجة‎ | حوادث و حقوق

بالفيديو..عملية سرقة خطيرة وعلى المباشر في مدينة طنجة‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.