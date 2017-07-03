عاجـــــل.. فاجعة تهز شفشاون + صور ممنوعة على أصحاب القلوب الضعيفة ﻿

عثر مواطنون قبل قليل من يومه الاثنين، على شخص جثة هامدة وهو معلق بواسطة حبل إلى جدع شجرة بغابة باب تازة الواقعة على مستوى إقليم شفشاون.

"شوف تيفي"

عثر مواطنون قبل قليل من يومه الاثنين، على شخص جثة هامدة وهو معلق بواسطة حبل إلى جدع شجرة بغابة باب تازة الواقعة على مستوى إقليم شفشاون.

وتشير المعطيات المتوفرة بخصوص الواقعة، أن الأمر يتعلق بعملية انتحار، بطلها شخص يبلغ من العمر قيد حياته 35 سنة، ينحدر من مدينة أزرو، أقدم على إنهاء حياته لأسباب تبقى إلى حدود الساعة مجهولة.

وحسب ما كشفت عنه بعض المصادر فإن الهالك، كان يعمل قيد حياته كـ "حمال" بسوق باب تازة، وقد فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات وفاته وذلك بالموازاة مع نقل جثمانه إلى مستودع الأموات لإخضاعه للتشريح بإشراف من النيابة العامة.