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بعد العطلة..العثماني أمام مجلس المستشارين بسبب السياسة العمومية

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 15:02 بعد العطلة..العثماني أمام مجلس المستشارين بسبب السياسة العمومية | بوليتيك
بعد العطلة..العثماني أمام مجلس المستشارين بسبب السياسة العمومية
بعد الإستفادة من عطلة عيد الفطر الأسبوع الماضي، يعقد مجلس المستشارين يوم الأربعاء المقبل جلسة عمومية تخصص لتقديم ''الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة'' .

شوف تيفي


بعد الإستفادة من عطلة عيد الفطر الأسبوع الماضي، يعقد مجلس المستشارين يوم الأربعاء المقبل جلسة عمومية تخصص لتقديم "الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة" .

وأوضح بلاغ للمجلس، أن الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة ستتمحور حول موضوعي إصلاح الإدارة ومتطلبات الحكامة الجيدة، و السياسة الحكومية في التنمية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال.

ووفق ذات المصدر، فأشغال الجلسة العمومية التي تنعقد طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، ستنطلق على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.

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