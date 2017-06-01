بعد العطلة..العثماني أمام مجلس المستشارين بسبب السياسة العمومية ﻿

بعد الإستفادة من عطلة عيد الفطر الأسبوع الماضي، يعقد مجلس المستشارين يوم الأربعاء المقبل جلسة عمومية تخصص لتقديم ''الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة'' .

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بعد الإستفادة من عطلة عيد الفطر الأسبوع الماضي، يعقد مجلس المستشارين يوم الأربعاء المقبل جلسة عمومية تخصص لتقديم "الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة" .



وأوضح بلاغ للمجلس، أن الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة ستتمحور حول موضوعي إصلاح الإدارة ومتطلبات الحكامة الجيدة، و السياسة الحكومية في التنمية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال.



ووفق ذات المصدر، فأشغال الجلسة العمومية التي تنعقد طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، ستنطلق على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.



