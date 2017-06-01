حصري: بطل مغربي في رياضة ''الباركور'' رفقة الفنانة سعيدة شرف ومجموعة من المشاهير يستعدون لخوض تحديات جديدة في هذا البرنامج ﻿

علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر مؤكدة، أن المهدي موساعيد البطل المغربي في رياضة ''الباركور''، يستعد رفقة الفنانة سعيدة شرف، ومجموعة من المشاهير المغاربة للمشاركة وخوض تجربة فريدة من نوعها في برنامج

محمد بوحتة

علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر مؤكدة، أن المهدي موساعيد البطل المغربي في رياضة ''الباركور''، يستعد رفقة الفنانة سعيدة شرف، ومجموعة من المشاهير المغاربة للمشاركة وخوض تجربة فريدة من نوعها في برنامج التحديات ''جزيرة الكنز'' الذي تدور أطواره بأحد الجزيرات الفرنسية.

وأكدت مصادرنا بفرنسا، أن طاقم برنامج ''جزيرة الكنز''، إستدعى كل من البطل المهدي موساعيد، والفنانة سعيدة شرف، و المهدي البوخاري مقدم النشرة الإقتصادية بالقناة الثانية إضافة إلى سعيد عبيد بطل مغربي في رياضة ركوب الأمواج و بدر مورجاني مهندس دولة، للمشاركة في هذه المسابقة التي سيتم تصوير أطوارها يوم غد الثلاثاء بفرنسا.

جدير بالذكر، أن جميع المشاركين الذين تم إستدعاؤهم من أجل المشاركة في البرنامج المذكور، حطو رحالهم يوم أمس الأحد بالديار الفرنسية على الساعة التاسعة ليلا.