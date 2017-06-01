أديس أبابا .. افتتاح أشغال القمة 29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بمشاركة الأمير مولاي رشيد الذي يمثل الملك محمد السادس ﻿

افتتحت، اليوم الاثنين بالعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، أشغال القمة الـ29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بمشاركةالأمير مولاي رشيد، الذي يمثل الملك محمد السادس في هذا الموعد الإفريقي.

"شوف تيفي"+و م ع"

افتتحت، اليوم الاثنين بالعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، أشغال القمة الـ29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بمشاركةالأمير مولاي رشيد، الذي يمثل الملك محمد السادس في هذا الموعد الإفريقي.

وخلال أشغال هذه الدورة، التي تنظم تحت نفس شعار دورة يناير الماضي "تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب"، سينكب القادة الأفارقة على مجموعة من القضايا الاستراتيجية المدرجة في جدول أعمال هذه القمة، وخاصة قضايا السلام والأمن بإفريقيا وميزانية المنظمة برسم 2018 وتفعيل أجندة 2063 والاصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي.