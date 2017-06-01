المندوبية السامية للمياه والغابات تحصي حرائقها التي وصلت إلى 96 حريقا اجتاحت 145 هكتارا خلال الفصل الأول من السنة الجارية ﻿

أكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن ما مجموعه 96 حريقا اجتاح 145 هكتارا من الغابات خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

"شوف تيفي"+"و م ع"



أكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن ما مجموعه 96 حريقا اجتاح 145 هكتارا من الغابات خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

وأوضحت المندوبية في بلاغ لها حول وضعية حرائق الغابات المسجلة من فاتح يناير والى غاية 30 يونيو الجاري، أن 80 في المائة من هذه المساحة مكونة أساسا من أعشاب ثانوية .

وذكر المصدر في هذا الاطار بالمجهودات التي تبذلها المندوبية في اطار مخطط محاربة الحرائق ، بتنسيق مع شركائها المعنيين من وزارة الداخلية والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المسلحة الجوية والقوات المساعدة والسلطات المحلية .

وتأتي منطقة الشرق (الناضور وبركان وتاوريرت وجرادة) في مقدمة المناطق المتضررة من الحرائق بمساحة تقدر ب 65 هكتارا (23 حريقا) ، تليها منطقة الشمال الشرقي (تاونات والحسيمة وجرسيف وتازة) بمساحة تقدر ب 45 هكتارا (10 حرائق).

ودعت المندوبية جميع المواطنين ومستعملي المجالات الغابوية (مخيمات و تربية النحل ومربين وعمال) الى "توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب اشعال النار طوال الفترة الصيفية وابلاغ السلطات المختصة بكل حريق وكل ما من شأنه أن يؤدي الى اندلاعه ".

وذكر البلاغ بأن المندوبية افتتحت في السنة الماضية أول مركز وطني لتدبير المخاطر المناخية بالمغرب يهدف الى الاشراف والمتابعة على الصعيد الوطني لبرامج الوقاية والتنبؤ قصد الحد من حرائق الغابات ومخاطر الآفات، وتحسين فعالية وكفاءة عملية التنسيق بين جميع الشركاء من أجل توفير المعلومات في الوقت المناسب حول الحرائق وصحة الغابات وحالة الوسائل المعبأة في أمكنة الحرائق.