 المندوبية السامية للمياه والغابات تحصي حرائقها التي وصلت إلى 96 حريقا اجتاحت 145 هكتارا خلال الفصل الأول من السنة الجارية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: وزارة الصحة تزف الخبر السار لمرضى السرطان و الأمراض المزمنة | مجتمع

عاجل: وزارة الصحة تزف الخبر السار لمرضى السرطان و الأمراض المزمنة

بالفيديو.. لحظة القبض على شبكة للدعارة قتلو بوليسي‎ | حوادث و حقوق

بالفيديو.. لحظة القبض على شبكة للدعارة قتلو بوليسي‎

عاجـــــل.. فاجعة تهز شفشاون + صور ممنوعة على أصحاب القلوب الضعيفة | حوادث و حقوق

عاجـــــل.. فاجعة تهز شفشاون + صور ممنوعة على أصحاب القلوب الضعيفة

بالفيديو..عملية سرقة خطيرة وعلى المباشر في مدينة طنجة‎ | حوادث و حقوق

بالفيديو..عملية سرقة خطيرة وعلى المباشر في مدينة طنجة‎

الملك محمد السادس: مستقبل إفريقيا يبقى رهينا بشبابه | بوليتيك

الملك محمد السادس: مستقبل إفريقيا يبقى رهينا بشبابه

بعد العطلة..العثماني أمام مجلس المستشارين بسبب السياسة العمومية | بوليتيك

بعد العطلة..العثماني أمام مجلس المستشارين بسبب السياسة العمومية

حصري: بطل مغربي في رياضة الباركور رفقة الفنانة سعيدة شرف ومجموعة من المشاهير يستعدون لخوض تحديات جديدة في هذا البرنامج | ثقافة و فنون

حصري: بطل مغربي في رياضة ''الباركور'' رفقة الفنانة سعيدة شرف ومجموعة من المشاهير يستعدون لخوض

أديس أبابا .. افتتاح أشغال القمة 29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بمشاركة الأمير مولاي رشيد الذي يمثل الملك محمد السادس | دولي

أديس أبابا .. افتتاح أشغال القمة 29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بمشاركة الأمير مولاي رشيد

المندوبية السامية للمياه والغابات تحصي حرائقها التي وصلت إلى 96 حريقا اجتاحت 145 هكتارا خلال الفصل الأول من السنة الجارية | مجتمع

المندوبية السامية للمياه والغابات تحصي حرائقها التي وصلت إلى 96 حريقا اجتاحت 145 هكتارا خلال الفصل

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

المندوبية السامية للمياه والغابات تحصي حرائقها التي وصلت إلى 96 حريقا اجتاحت 145 هكتارا خلال الفصل الأول من السنة الجارية

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 14:36 المندوبية السامية للمياه والغابات تحصي حرائقها التي وصلت إلى 96 حريقا اجتاحت 145 هكتارا خلال الفصل الأول من السنة الجارية | مجتمع
المندوبية السامية للمياه والغابات تحصي حرائقها التي وصلت إلى 96 حريقا اجتاحت 145 هكتارا خلال الفصل الأول من السنة الجارية
أكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن ما مجموعه 96 حريقا اجتاح 145 هكتارا من الغابات خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

 

"شوف تيفي"+"و م ع"


أكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن ما مجموعه 96 حريقا اجتاح 145 هكتارا من الغابات خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

وأوضحت المندوبية في بلاغ لها حول وضعية حرائق الغابات المسجلة من فاتح يناير والى غاية 30 يونيو الجاري، أن 80 في المائة من هذه المساحة مكونة أساسا من أعشاب ثانوية .

وذكر المصدر في هذا الاطار بالمجهودات التي تبذلها المندوبية في اطار مخطط محاربة الحرائق ، بتنسيق مع شركائها المعنيين من وزارة الداخلية والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المسلحة الجوية والقوات المساعدة والسلطات المحلية .

وتأتي منطقة الشرق (الناضور وبركان وتاوريرت وجرادة) في مقدمة المناطق المتضررة من الحرائق بمساحة تقدر ب 65 هكتارا (23 حريقا) ، تليها منطقة الشمال الشرقي (تاونات والحسيمة وجرسيف وتازة) بمساحة تقدر ب 45 هكتارا (10 حرائق).

ودعت المندوبية جميع المواطنين ومستعملي المجالات الغابوية (مخيمات و تربية النحل ومربين وعمال) الى "توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب اشعال النار طوال الفترة الصيفية وابلاغ السلطات المختصة بكل حريق وكل ما من شأنه أن يؤدي الى اندلاعه ".

وذكر البلاغ بأن المندوبية افتتحت في السنة الماضية أول مركز وطني لتدبير المخاطر المناخية بالمغرب يهدف الى الاشراف والمتابعة على الصعيد الوطني لبرامج الوقاية والتنبؤ قصد الحد من حرائق الغابات ومخاطر الآفات، وتحسين فعالية وكفاءة عملية التنسيق بين جميع الشركاء من أجل توفير المعلومات في الوقت المناسب حول الحرائق وصحة الغابات وحالة الوسائل المعبأة في أمكنة الحرائق.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المندوبية السامية للمياه والغابات الحرائق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: وزارة الصحة تزف الخبر السار لمرضى السرطان و الأمراض المزمنة | مجتمع

عاجل: وزارة الصحة تزف الخبر السار لمرضى السرطان و الأمراض المزمنة

إدارة السجن المحلي بالناظور تكشف حقيقة الاعتداء على بعض معتقلي حراك الريف | مجتمع

إدارة السجن المحلي بالناظور تكشف حقيقة الاعتداء على بعض معتقلي حراك الريف

عاجل..هذا ما قررته المحكمة بخصوص الكرطومي ولبداحي..وهذه هي التهم الثقلية الموجهة لهما | مجتمع

عاجل..هذا ما قررته المحكمة بخصوص الكرطومي ولبداحي..وهذه هي التهم الثقلية الموجهة لهما

بالصور. مخلفات الطاقة الحرارية بجرادة تُحول حياة الساكنة إلى جحيم أسود | مجتمع

بالصور. مخلفات الطاقة الحرارية بجرادة تُحول حياة الساكنة إلى جحيم أسود

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

وجدة تعيش على إيقاع المهرجان الشبابي كارفور | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

وجدة تعيش على إيقاع المهرجان الشبابي ''كارفور''

بالفيديو.. انطلاق البرنامج الوطني للتخييم 2017 من مكناس | قنوات أخرى

بالفيديو.. انطلاق البرنامج الوطني للتخييم 2017 من مكناس

بالفيديو.. الأمير رشيد يحل بأديس أبابا لتمثيل الملك محمد السادس في قمة الاتحاد الافريقي | قنوات أخرى

بالفيديو.. الأمير رشيد يحل بأديس أبابا لتمثيل الملك محمد السادس في قمة الاتحاد الافريقي

بالفيديو.. محاربة الفساد بتونس .. تجميد ممتلكات وأموال سليم الرياحي رئيس النادي الإفريقي | قنوات أخرى

بالفيديو.. محاربة الفساد بتونس .. تجميد ممتلكات وأموال سليم الرياحي رئيس النادي الإفريقي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: وزارة الصحة تزف الخبر السار لمرضى السرطان و الأمراض المزمنة | مجتمع
منذ 6 دقائق

عاجل: وزارة الصحة تزف الخبر السار لمرضى السرطان و الأمراض المزمنة

بالفيديو.. لحظة القبض على شبكة للدعارة قتلو بوليسي‎ | حوادث و حقوق

بالفيديو.. لحظة القبض على شبكة للدعارة قتلو بوليسي‎

عاجـــــل.. فاجعة تهز شفشاون + صور ممنوعة على أصحاب القلوب الضعيفة | حوادث و حقوق

عاجـــــل.. فاجعة تهز شفشاون + صور ممنوعة على أصحاب القلوب الضعيفة

بالفيديو..عملية سرقة خطيرة وعلى المباشر في مدينة طنجة‎ | حوادث و حقوق

بالفيديو..عملية سرقة خطيرة وعلى المباشر في مدينة طنجة‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.