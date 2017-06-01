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عاجل: أمير الكويت يتسلم رد قطر على قائمة مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 14:17 عاجل: أمير الكويت يتسلم رد قطر على قائمة مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر | دولي
عاجل: أمير الكويت يتسلم رد قطر على قائمة مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر
تسلم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رد الدوحة على لائحة المطالب التي قدمتها لها السعودية والإمارات

شوف تيفي:

تسلم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رد الدوحة على لائحة المطالب التي قدمتها لها السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقبل اليوم وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي سلمه رسالة خطية من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر "تضمنت الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل دولة قطر الشقيقة على قائمة المطالب الجماعية" للدول الأربع.

وطلبت دولة الكويت أمس من الدول الأربع تمديد المهلة الممنوحة لدولة قطر لمدة ثماني وأربعين ساعة، نظرا لاستقبال أمير دولة الكويت وزير خارجية قطر الذي سيسلمه رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأعلنت هذه الدول موافقتها تمديد المهلة التي انتهت مساء أمس الأحد استجابة لطلب أمير دولة الكويت الذي يقود وساطة لحل هذه الأزمة.

وتشمل المطالب التي تقدمت بها الدول المقاطعة لدولة قطر على الخصوص إغلاق قناة "الجزيرة"، وخفض مستوى العلاقات بين قطر وإيران، وإغلاق قاعدة جوية تركية في قطر.


 

‫شوف تيفي

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