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خطـــــير:الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون يتعرض لتهديدٍ بالقتل

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 14:13 خطـــــير:الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون يتعرض لتهديدٍ بالقتل | دولي
خطـــــير:الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون يتعرض لتهديدٍ بالقتل
أفاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين، أنه تم توقيف رجل قريب من عقيدة اليمين المتطرف هدد بقتل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال العرض التقليدي في يوم 14 يوليوز في باريس ووجهت إليه التهم وأودع السجن

شوف تيفي:


أفاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين، أنه تم توقيف رجل قريب من عقيدة اليمين المتطرف هدد بقتل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال العرض التقليدي في يوم 14 يوليوز في باريس ووجهت إليه التهم وأودع السجن السبت.

وأوقف الرجل، البالغ من العمر 23 عاما، يوم 28 يونيو في ضواحي باريس وسبق ان أدين بتهمة تمجيد الارهاب ويصف نفسه بأنه "قومي"، وحاول اقتناء سلاح ناري ووجهت اليه تهمة "عمل فردي إرهابي".

ووضع الرجل قيد الحجز الاحتياطي وقال إنه كان ينوي مهاجمة رئيس الجمهورية وأقليات، بحسب مصدر مقرب من التحقيق. وقال لاحقا للمحققين إنه فكر بقتل رئيس الجمهورية خلال عرض 14 يوليوز على جادة الشانزيليزيه الذي دعي اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورصد المشتبه به بعد محاولته اقتناء سلاح ناري على موقع ألعاب فيديو.

وكان الرجل معروفا لدى القضاء حيث حكم عليه عام 2016 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على الحقد العرقي وتمجيد الارهاب بعدما اشاد بأفعال انديرس بهرينغ بريفييك منفذ الاعتداء في النرويج في 22 يوليوز 2011 الذي أوقع 77 قتيلا.


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