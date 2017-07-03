عاجل..هذا ما قررته المحكمة بخصوص الكرطومي ولبداحي..وهذه هي التهم الثقلية الموجهة لهما ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن المحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، قررت قبل قليل من يومه الاثنين، تأجيل النظر في قضية عادل الكرطومي وعادل لبداحي إلى غاية العاشر من شهر يوليوز الجاري، وذلك عقب الجلسة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن المحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، قررت قبل قليل من يومه الاثنين، تأجيل النظر في قضية عادل الكرطومي وعادل لبداحي إلى غاية العاشر من شهر يوليوز الجاري، وذلك عقب الجلسة الثانية الخاصة بالنظر إلى التهم الموجهة إليهم.

وحسب المصدر ذاته فإن النيابة العامة، قررت ضم ملف المذكورين معها، وذلك بعد قرارها متابعتهما بتهم إهانة هيئة منظمة، والقدف والتشهير، والتبيلغ عن جريمة خيالية، يعلم مسبقا عدم حدوثها واتلاف المحجوز والمشاركة.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية المرابطة بالمحكمة، منعت بعض المنتمين لما يسمى بــ 20 فبراير من دخول القاعة رقم 2، بينما سمحت لأسر المعتقلين بحضور الجلسة.