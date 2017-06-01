عاجل..الرصاص يلعلع في سماء الرباط..شوفو أشنو وقع بين البوليس ومجرم عندو سلاح أبيض ﻿

إضطر شرطي صباح اليوم الاثنين إلى إستخدام سلاحه الوظيفي لإيقاف أحد المجرمين والذي يحمل بدوره سلاحا أبيض من الحجم الكبير، كان يعترض سبيل المارة ويهددهم في أمنهم وسلامتهم.

"شوف تيفي"

إضطر شرطي صباح اليوم الاثنين إلى إستخدام سلاحه الوظيفي لإيقاف أحد المجرمين والذي يحمل بدوره سلاحا أبيض من الحجم الكبير، كان يعترض سبيل المارة ويهددهم في أمنهم وسلامتهم.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الواقعة، جرت فصولها بحي الرشاد الذي تحول إلى بؤرة للتشرميل والإجرام، حيث سقط مئات السكان ضحايا للسرقة والجروح الخطيرة بالأسلحة البيضاء في هذا الحي.

وأضاف المصدر ذاته أن رجال الأمن، تدخلوا من أجل إيقاف هذا المجرم المبحوث عنه، ما دفع بهذا الأخير إلى مهاجمتهم بالسكين، ليضطروا إلى إطلاق الرصاص بشكل تحذيري، ليلوذ بالفرار.